Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Hâlihazırda taslak olan Süt Ürünleri Lisanslı Depo Tebliği’ne göre, lisanslı depoların süt ürünlerini her türlü koku ve hava etkisinden koruyacak, güneş ışığını geçirmeyecek, yabancı madde karışmasını önleyecek şekilde olması gerekecek. Bu depoların tabanında, duvarlarında veya tavanında çatlaklar olmayacak. Depoların kapıları, geniş ve zararlıların girmesini engelleyecek şekilde yapılacak. Depolarda yeterli nem alma ve havalandırma sistemi olması gerekecek. Deponun tabanı ve duvarları yıkanabilir ve temizlenebilir olacak. Nisanslı depo işletmesinin yağsız süttozu ve peyniraltı suyu tozu için kapalı depo kapasitesi 10 bin tondan az olamayacak. Bu tür ürünlere yönelik depoların, her bir şubesinin kapalı depo kapasitesi de 3 bin 500 tondan az olmaması gerekecek. Ayrıca çedar peyniri ve tereyağı gibi lisansa tabi kapalı depo kapasitesi ise 7 bin tondan aşağı olamayacak. Süt ürünlerinin depolanacağı yerler belirli bir sistematiğe göre numaralandırılacak. Böylece farklı süt ürünlerinin birbirleriyle karışması engellenmiş olacak.