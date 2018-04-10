Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, huzur ve güven ortamının meyvesini vermeye başladığını belirterek, yılın ilk aylarından itibaren 6 bin 500 yatak kapasiteli otellerin mayıs sonuna kadar dolduğunu söyledi. Güvenlik güçlerinin bölgedeki bazı yerleşim birimlerinde başarıyla yürütülen operasyonların ardından bölgede huzurun hakim olduğuna işaret eden Yaman, “Daha önce eylül ve ekim ayları ile nisan, mayıs aylarında turist gelirdi ancak artık bu yıla yayılıyor. Nisan ve mayıs ayları için otellerimiz dolu” ifadelerini kullandı. Turist sayısında terör saldırılarının yaşandığı döneme göre yüzde 300 artış olduğuna işaret eden Yaman, şöyle konuştu: “Gelen misafirlerimizi misafirhanelere ve evlere yönlendiriyoruz. 6 bin 500 yatak kapasitemizin hepsi dolu. Terör saldırıları dönemlerinde yatırımcı otelleri kapatıyordu. Fakat 2017 yılından itibaren başta Midyat ve Artuklu ilçelerinde yeni oteller açılmaya başladı. İnşallah bu yaz da otel açılmasını bekliyoruz. Her ne kadar 3 kat yükselmişse de bunun 5-10 kat artmasını istiyoruz. Misafirlerimiz otellerde yatak bulamazsa bile vatandaşlarımız evlerini açacaktır. Herkesi masal şehrine bekliyoruz.”