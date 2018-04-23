Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık, yeni düzenlemeyle, uygulamada 5 yıl ve daha uzun süre kalanlara ödeme miktarının en fazla yüzde 25'i kadar destek sağlayacak. Bu destek, en fazla 20 bin lira olacak. Bu oran her yıl yeniden değerleme oranı kadar da artırılacak. 5 yılda 80 bin lira birikim yapan, ilk evini aldığında 20 bin lira devlet katkısı alabilecek. Konut hesaplarında biriken paralara ilk devlet katkısı 2019'da ödenecek.

.