Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Söztutan ANTALYA



Cumhurbaşkanlığı himayesindeki, Türkiye’nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow’da, Millî Muharip Uçak (MMU) Projesi’ne yönelik önemli bir iş birliğinin temeli atıldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030’lu yıllardan itibaren kademeli devreden çıkarılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkân ve kabiliyetlerle tasarlanan modern uçakların üretilmesine yönelik ön tasarım çalışmalarını sürdürüyor. Proje için çeşitli iş birliklerine giden TAI, ASELSAN ile bir anlaşmaya imza attı. Türk Savunma Sanayiinde alanlarına liderlik eden iki şirket arasında MMU Projesi’ne yönelik ön mutabakat imzalandı. Ön mutabakat metnine göre, uçak için millî radar, elektronik harp ve elektro optik sistemler geliştirilecek.



TAM HAREKÂT YETENEĞİ

Proje kapsamında, MMU için ihtiyaç duyulan kritik görev sistemlerinin millî olarak geliştirilmesi ve projenin ilerleyen süreçlerinde uygun aşamalarda tam harekât yeteneği kazanacak şekilde uçağa entegre edilmesi hedefleniyor. Söz konusu sistemler, ürün ve teknoloji geliştirme ağırlığıyla Türkiye’nin en büyük ve zorlu AE-GE projesi olan MMU’nun başarısında kritik önemde bulunuyor.

3 bin 200 kişiyi istihdam edecek

Mühendislik alanında en zor problemlerin çözülmesini gerektiren proje, içinde yer alacak tüm paydaşlara teknolojik olarak sınıf atlatacak.

Türkiye, dünyada ABD, Rusya ve Çin’den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek teknolojiye sahip olacak.

TAI’nin, MMU ön tasarımı için yapacağı 4 milyar 817 milyon liralık yatırım Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamına alınmıştı.

Projeyle 3 bin 200 kişinin doğrudan, 11 bin 200 kişinin dolaylı istihdamı öngörülüyor.