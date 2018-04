Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en gelişmiş veri merkezi olma özelliği taşıyan ve Türkiye Yatırım Ajansı’nın desteğiyle hayata geçirilen Star of Bosphorus, şirketlere danışmanlık, bulut, uygulama yönetimi, felaket kurtarma, yedekleme ve iş sürekliliği, güvenlik, veri depolama, barındırma başta olmak üzere uluslararası standartlarda hizmet verecek. NGN Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su İnanç Erol, teknoloji alanında Türkiye’ye çok değerli bir yatırım kazandırmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Star of Bosphorus Veri Merkezi sektörümüz için yeni standartlar belirleyecek” dedi. Türkiye Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut da veri merkezinin bilgi güvenliği açısından çok önemli bir yeri olduğunu belirterek “Ajans olarak yatırım çekerken özellikle teknoloji transferi sağlayacak, yüksek katma değerli yatırımlara ve sektörlere öncelik veriyoruz. Dolayısıyla, bu yatırım bizim için çok önemli, çünkü ülke olarak katma değer zincirinde daha üst sıralara çıkmak için bu tarz yatırımların öneminin farkındayız” diye konuştu.



‘Depreme karşı’ sismik izolasyon

Teknoloji iş ortağı Rus CROC olan NGN grubu, başta bankacılık ve finans, üretim, telekomünikasyon, perakende ve kamu olmak üzere birçok sektöre, kurduğu Star of Bosphorus ile yeni standartlar getirecek. Her şartta yüksek güvenlikli kesintisiz hizmet sağlamayı hedefleyen Star of Bosphorus, Türkiye’de Uptime Enstitüsü Tier III sertifikasına sahip ilk operatör bağımsız ticari veri merkezi olarak dikkat çekiyor. 16 MW toplam gücü ve 5 bin m2’lik beyaz alanda 2 binin üzerinde standart kabinetin işletimini gerçekleştirilebiliyor.

Veri merkezinde deprem riskini ve etkisini en aza indirmeye yönelik olarak tasarlanmış yapısal sismik izolasyon sistemi bulunuyor. Son 2.500 yıldaki sismik olayların korelasyonu dikkate alınarak depremde operasyonun devamlılığını sağlamak üzere tasarlanan merkez, deprem anında binanın tamamının korunmasını sağlayacak ve yaşanabilecek kesintileri ortadan kaldıracak.