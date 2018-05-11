Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

ANKARA

AK Parti’nin ekonomi kurmayları ile ilgili bakanlıkların bürokratlarının katılımı ile dün yapılan toplantıda, yeni torba tasarının detayları belirlendi. Buna göre, önümüzdeki hafta Meclis’te görüşülecek yeni düzenlemelerde, otoyollar ve köprülerden kaçak geçişler nedeniyle tahakkuk eden 1.2 milyar liralık devlet alacağının yeniden yapılandırılması öngörülüyor. Kaçak geçişlerden kaynaklanan idari para cezalarının bir bölümünün silinecek, bazılarının ise yeniden yapılandırma kapsamı içine alınacak. Meclis’te bir süre önce çıkarılan ve kayıt dışı tütün üretimine hapis cezası öngören yasanın uygulaması da erteleniyor. AK Parti kurmayları, yeni torbada ceza uygulamasının 2019’a erteleneceğini söyledi. Yeni torba tasarıda, İskan Kanunundan kaynaklanan bazı problemlerin çözümü de öngörülüyor.



DÖVİZ BÜROLARINA İDARİ PARA CEZASI GELİYOR

Döviz büroları ile ilgili yeni idari para cezalarının getirilmesi de gündemde. Bu kapsamda, yönetmelik, tebliği ve düzenleyici işlemlere aykırı hareket eden döviz bürosu sahiplerine idari para cezası uygulanacak. AK Parti kurmayları, döviz büroları ile ilgili usulsüz işlemlerden kaynaklanan cezaların düzenlendiğini, ancak idari para cezalarına yönelik bir yaptırımın uygulanmadığını hatırlattı. Yeni atılacak adımla idari para cezaları ile ilgili kurallar belirleniyor.



İŞVERENE DÜZELTME İÇİN 15 GÜN SÜRE

Torba tasarıda, ayrıca işverenlere, SGK’ya verdikleri prim bildirgelerinde yapılan hesap hatalarının düzeltilmesi için 15 gün süre verilmesi imkanı getiriliyor. AK Parti’nin ekonomi kurmayları, “Bildirgelerde kuruşlardan kaynaklanan hesap hataları yapılıyor. Sanki eksik prim bildirilmiş gibi cezai işlem uygulanıyor. Şimdi, yapılacak düzenleme ile hesap hatalarının 15 gün içinde düzeltilmesi durumunda, ceza uygulamasından vazgeçilecek” değerlendirmesini yaptı.