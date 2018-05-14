Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, emlakçılık sektörüne ilişkin yeni yönetmeliğe son şeklini verdiklerini, taslağı gelecek hafta Başbakanlığa sevk edeceklerini söyledi. Taşınmaz ticaretiyle uğraşacaklara yetki belgesi alma kriteri getirildiğini ve bu belgenin il müdürlüklerince verileceğini bildiren Bakan Tüfenkci’nin verdiği bilgilere göre, yeni dönemde şu düzenlemeler yapılacak;

İlgili odaya kayıtlı olma, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olma, 18 yaşını doldurmuş olma, iflas etmemiş veya etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olma, hırsızlık, dolandırıcılık ve kaçakçılık gibi suçlardan hüküm giymemiş olma... Bu sayede, taşınmaz ticaretinin belirli niteliklere haiz olanlar tarafından yapılması sağlanacak.

Taşınmaz ticaretine yönelik hizmet verilen işletmede, başka ticari faaliyette bulunulmayacak.

Hizmet sunarken ahlaka uygun, adil, dürüst, özenli ve makul bir şekilde hareket edilecek. Hizmet verilen kişilerin menfaatlerine aykırı hiçbir davranışta bulunulmayacak.

Hizmetler, yazılı şekilde yapılan yetkilendirme sözleşmesine dayanılarak verilecek. Taşınmazın, alıcı veya kiracıya gösterilmesinde, her bir taşınmaz için ayrı ayrı taşınmaz gösterme belgesi düzenlenecek.

Alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, katma değer vergisi hariç yüzde 4’ten fazla olmayacak. Kiralama işlemlerinde ise bir aylık kira tutarından fazla olamayacak.

Hizmet bedeli; mülk sahibi ile alıcı veya kiracı arasında, aksi yazılı kararlaştırılmadıkça eşit paylaştırılacak.

Taşınmazı gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir ücret talep edilemeyecek. İlçe sınırı dışına çıkılacaksa, ulaşım masrafı talep edilebilecek.