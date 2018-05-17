Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bünyesinde 100 bin kişiyi istihdam eden Koç Topluluğu, eğitim odaklı yeni bir proje daha başlattı. Buna göre topluluk, 5 yılda 10 bin engelli vatandaşa mesleki eğitim verecek, bu sürede 1.000 engelli bireye de istihdam imkânı sağlayacak. “Engellerin ötesinde bir hayat için geleceğe hazırlıyoruz” adıyla başlatılan projeye dair iş birliği protokolü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ile Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Koç’un katılımıyla imzalandı. Toplantıda konuşan Bakan Sarıeroğlu, istihdam alanında hem Koç Topluluğu’nun farkındalığını ortaya koyan, hem de iş dünyasına örnek olacak bir proje için bir araya geldiklerini söyledi. Sarıeroğlu “Engelli kardeşlerimizin istihdamı birinci önceliğimiz. Çalışma hayatında önlerine çıkabilecek engelleri kaldırmak için çalışıyoruz. İŞKUR ailesi olarak 16 yılda 372 bin engelli kardeşimizin işe yerleştirilmesine aracılık ettik. Girişimci olarak çalışma hayatında yer almaları da öncelik verdiğimiz başlıklardan. Bütün bu çalışmalarımıza Koç Topluluğu ile imzaladığımız protokol de çok ciddi katkı sağlayacak.” dedi. Bakan Sarıeroğlu, Koç Topluluğuna, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki hassasiyetleri, kadın dostu yaklaşımları ve engelli bireylerin istihdamına katkı için başlatılan çalışmada gösterdiği duyarlılık için de teşekkür etti, tüm kurum ve kuruluşlara bu çalışmanın örnek olmasını temenni etti.



PROGRAMLAMA, İMALAT

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç da 100 bine yaklaşan sayısıyla Türkiye’nin en fazla istihdam sağlayan Topluluğu olmanın gururunu taşıdıklarını belirterek “Etki alanımız gerçekten çok büyük. Bu durum aynı zamanda bizlere sorumluluk yüklüyor. Sadece işimize değil, yaşadığımız topluma ve dünyaya karşı da sorumluyuz.” dedi. Koç “İŞKUR ile 5 yılda 10 bin engelli vatandaşımıza programlama, imalat, hizmet sektörü, çağrı merkezi ve benzeri ihtiyaç alanlarında mesleki eğitim vereceğiz. Özellikle programlama eğitimi alan bireylere girişimcilik eğitimi verilmesi de planlanıyor. Programlama eğitimi alarak kendi işini kurmak isteyenlere de mentorluk, danışmanlık desteği sağlanacak. Eğitim alanlar arasından 1000 kişiyi de bünyemize katmaya çalışıyoruz.” dedi.

NELER YAPILACAK?

Eğitim programı ihtiyaç duyulan alanlara göre belirlenecek. Eğitime katılacak kişiler iki kurumun çalışmalarıyla belirlenecek. Konunun ve alanının uzmanları tarafından verilecek eğitimler, içerik ve öğretim sistemine göre uzaktan eğitimle, Koç Topluluğu Şirketlerine ait fabrikalarda veya İŞKUR’un belirleyeceği merkezlerde yapılabilecek.

‘Ülkem İçin’ projesi çalışmalarla büyüdü

Koç Topluluğunun ‘Ülkem İçin’ çatısı altında çeşitli sosyal sorumluluk projeleri bulunuyor. Meslek Lisesi Memleket Meselesi isimli proje ile meslek lisesinin önemini vurgulayan, meslek liselerini destekleyen Koç Topluluğu, ‘Ülkem İçin: Engel Tanımıyorum” projesi kapsamında 19 okulun fiziki şartlarını engelli bireylerin kullanımına uygun duruma getirdi, 36 şehirde 126 bin kişiye ‘Engelliliğe Doğru Yaklaşım’ eğitimi verdi, 1360 işletmenin engelli dostu hâline getirdi. Koç’un verdiği bilgiye göre ayrıca Ford Otosan Yeniköy Fabrikası en baştan itibaren Engelli Dostu olarak inşa edildi.