Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

AK Parti’nin 2023 yılı hedefleri arasında en dikkat çekici konu başlıkların biri de son yıllarda önemli mesafe kat edilen mili savunma projeleri. Buna göre; millî savunma alanında Türkiye’yi dünyada en ileri noktaya taşıyacak stratejiler geliştirilecek. Türk sanayisinin milli ve yerli kimliği güçlendirilecek, teknolojik dönüşüm sağlanacak. Yeni dönemde; özgün helikopter ilk uçuşunu gerçekleştirecek, ALTAY tankında seri üretime geçilecek, insansız araçlarda odaklanılacak, tanklara zırh projeleri geliştirilecek, milli muharip uçak projesinde önemli adımlar atılacak. Milli imkânlarla üretilmeye başlanan yerli mühimmatlar da ise dışa bağımlılık yüzde sıfırlara kadar inecek.



ALTAY SERİ ÜRETİME GEÇECEK

Savunma sanayiinde öncelikli alanlardan birisini Türkiye’nin ilk ana muhabere tankı ALTAY oluşturuyor. Modern ana muharebe tankı ihtiyacı doğrultusunda ortaya çıkan ALTAY projesi ilk aşamasında 2 adet prototip tankın üretimi tamamlanırken, önümüzdeki süreçte projede seri üretime geçilecek. ALTAY projesi kapsamında ilk etapta 250 adet üretim yapılacak. Yeni dönemde savunma ihracatı da hız kazanacak. Dost ve kardeş ülkelere satışında hamleler yapılacak. Sertifikasyon süreçleri tamamen yurt içinde çözülecek. Savunma kaynaklarına göre ALTAY tanklarında seri üretime geçilmesiyle birlikte ilk ihracatı Pakistan’a yapılacak. Kaynaklara göre, Pakistan, Türkiye’den 30 adet ALTAY tankı satın alacak.



ÖZGÜN HELİKOPTER PROJESİ

TSK ve sivil havacılık alanlarında kullanılması amacıyla en zorlu iklim ve coğrafya koşullarına göre Türk mühendisleri tarafından tasarlanan, genel amaçlı Özgün Helikopter T625 de, savunma hedefleri arasında önemli bir yer tutuyor. 2013 yılında Özgün Helikopter Programı Sözleşmesi imzalanırken, T625’in ilk uçuşunu önümüzdeki dönemde gerçekleştirecek.



109 ADET GENEL MAKSAT HELİKOPTERİ

Yeni dönemde ayrıca tamamı TUSAŞ tesislerinde üretilecek olan Sikorsky S70i helikopterlerinin ASELSAN ürünü modern aviyonik sistemler ve TEI tarafından üretilecek T700-TEI-701 motorları ile donatılması sonucu oluşturulacak, T70 helikopterlerinden toplamda 109 adet üretilecek.



MÜHİMMATTA TAM YERLİLİK

TSK envanterinde bulunan helikopterlerde kullanılan UMTAS, L-UMTAS, CİRİT; SİHA’larda kullanılan MAM-C ve MAM-L ile savaş uçaklarında kullanılan HGK, LGK, KGK gibi birçok mühimmat milli imkânlarla üretilmeye devam edilecek. Savunmada 2023 hedeflerinde artık mühimmatlar konusunda yurt dışına bağlılık sıfır seviyesine inecek.



FÜZE SAVUNMA SİSTEMLERİ TAMAMLANACAK

Millî alçak, orta ve uzun irtifa hava savunma sistemleri projeleri tamamlanacak. Bilgisayar işlemci çip tasarım merkezleri kurulacak, radar, elektronik harp, uzun menzilli füze projeleri bitirilecek.

PAKİSTAN'A 30 ATAK İHRAÇ ETTİK

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) taarruz helikopteri ihtiyacının giderilmesi amacıyla Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) tarafından geliştirilen ve üretilen Atak helikopteri, sahadaki başarısına ihracatı da ekledi. Pakistan ile yürütülen görüşmeler sonucu 30 adet Atak helikopterinin satışına yönelik sözleşme imzalandı. Anlaşmanın 1.5 milyar dolarlık bir satış oluduğu belirtiliyor. Pakistan’da bir dizi teste tabi tutulan ve bunlardan başarıyla çıkan Atak helikopteri, 23 Mart’ta Pakistan Millî Günü kutlamalarına katılmıştı. Programda Atak helikopterleri de gösteri uçuşu yapmıştı. Üstün yetenekleriyle harekat sahasında kendisini ispat eden Atak’ın ihracı için Pakistan’ın yanı sıra çeşitli ülkelerle görüşmeler yürütülüyor.

Elektromanyetik top sahaya iniyor

Ateşli silahların yerine geçmesi beklenen ve yerli olarak geliştirilen elektromanyetik top sistemi sahaya iniyor. Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Anadolu Yönlendirilmiş Enerji Teknolojileri AŞ arasında imzalanan “Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Saha Prototipi Tedarik Projesi” ile “ŞAHİ 209” adı verilen topların aktif olarak kullanımına başlanacak. Klasik sistemlerde barut ya da yakıt kullanılırken ŞAHİ 209’un çok yüksek bir kinetik enerji ve hipersonik hıza sahip olduğunu belirten SSM Müsteşarı İsmail Demir, “Hedefimiz yüzde yüz yerlilik. İnşallah yaz bitmeden saha testine başlayacağız” dedi.

Savaş ve yolcu uçağı geliyor

Havacılık sanayisi firmalarıyla dünyanın önde gelen uçak üreticileri için üretim yapan Türkiye, tasarım ve mühendislik alanlarında da global oyuncular çıkarmayı hedefliyor. Bu kapsamda milli akıllı bombalarla donatılacak İHA, 2020 yılında hizmetine sunulacak. Millî

insansız savaş uçağı ise 2023 yılına kadar geliştirecek. Savunma Sanayii Müsteşarı (SSM) İsmail Demir “Türkiye sadece uçak alan bir ülke olmaktan çıkıp, dünyada büyük uçak üreticilerine kaliteli tedarik yapan ve tedarik zincirinin devamını da getiren bir ülke olmaya başladı. Şimdi savaş ve yolcu uçağı gündemde”dedi.