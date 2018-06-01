Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk bankaları şirketlerden artan borç yapılandırmaları talepleriyle karşı karşıya. Liranın düşüşünü engellemek için faizlerin artırılması ile birlikte borçlanma maliyetleri yükselirken bazı büyük gruplar neredeyse 20 milyar doları bulan kredinin yeniden yapılandırılmasını talep ediyor.

Bloomberg Intelligence Analisti Tomasz Noetzel “Faizlerin yükselişi ve liranın TCMB hamlesine rağmen halen zayıf kalmasıyla borç servisi kapasitesi daha da erozyona uğrayabilir” diyor.

Bloomberg'in derlediği verilere göre son zamanlarda yapılandırma talebinde bulunan bazı şirketler ve yapılandırmaya konu olan borçlarının tutarı şöyle sıralandı:

Yıldız Holding: 6,5 milyar dolar

Otaş: 4,8 milyar dolar

Doğuş Holding: 2,5 milyar dolar

IC İçtaş-Astaldi: 2,3 milyar dolar

Gama Grup: 1,5 milyar dolar

Boyabat Enerji Santrali: 0,9 milyar dolar

Yeni Elektrik: 0,7 milyar dolar

Akenerji: 0,6 milyar dolar