Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, son aylarda döviz kurlarında yaşanan ve beraberinde bütün ekonomiyi tehdit eden büyük spekülasyona karşı en etkili tedbirlerini almaya devam ediyor. Seneye 3,72 TL’den başlayan, ancak manipülatif ataklarla 23 Mayıs’ta 4,92 TL’ye kadar yükselen dolara, ikinci kurşun sıkıldı. Merkez Bankası, yaşanan temelsiz tırmanışı iki hafta önce yaptığı 300 baz puanlık faiz artışıyla durdurmuştu. Politika faizinin yüzde 16,50’ye çıkarılması ve ardından atılan “sadeleşme” adımıyla birlikte dolar 4,44’e kadar gerilemişti.



BAĞIMSIZLIK VURGUSU

Hafta başında açıklanan mayıs enflasyonunun yüksek gelmesi ve döviz kurlarının gevşememesi üzerine ikinci adım da dün atıldı. Merkez Bankası, piyasadaki beklentinin aksine, politika faizini 125 baz puan artırdı ve yüzde 17,75’e çıkardı. Gecelik borç verme faizi yüzde 18,75’ten yüzde 19,25’e, gecelik borçlanma faizi yüzde 15,50’den yüzde 16,25’e, geç likidite penceresi ise yüzde 19,50’den yüzde 20,75’e yükseldi. Böylece piyasalara “güçlü mesaj” veren Merkez Bankası, “TL’de istikrar için gereken her adımın atılabileceğini” de göstermiş oldu. Kararın ardından 4,60’a yakın seyreden dolar, 4,45 sınırına kadar çekildi. Önümüzdeki günlerde dövizdeki düşüşün derinleşerek devam etmesi bekleniyor.



GEREKİRSE DAHA SIKI POLİTİKA

Bankanın karar metninde şu ifadeler kullanıldı: Enflasyondaki yükselişte, temelde maliyet yönlü gelişmeler etkili olmaktadır. Bununla birlikte, fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. Talep koşullarındaki ılımlı görünüme rağmen enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Para Politikası Kurulu, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar vermiştir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar, sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. İhtiyaç duyulması hâlinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Uzun vadeli etkisi pozitif olacak

Ekonomistler, faiz kararının piyasalara yansımalarının olumlu olacağını belirtti. TCMB’nin yıllar sonra verim eğrisinin önüne geçerek ve tek politika faizi kullanarak, kredibilite kazandığı vurgulandı. İş Portföy Başekonomisti Nilüfer Sezgin “Merkez Bankası, son dönemde Türkiye’deki ekonomi politikalarına ilişkin kafa karışıklığının giderilmesi anlamında üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Bunun TL varlıklarla ilgili pozitif yansıması olur” dedi. Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Tokalı da “TCMB’nin parasal sıkılaştırmayı güçlendirmesinde ana unsur, enflasyon. Bu kararın gelecek dönemde hem kur istikrarının tekrar sağlanması hem de iç talep koşullarında yavaşlama yönünde etkileri görülecek” diye konuştu. QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı ise; faiz artışının, TL, hisse senedi piyasası ve uzun vadeli tahvil faizleri üzerinde oldukça olumlu etkide bulunacağını bildirdi.