Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım kararı almasının ardından yatırımcının güvenli liman altını bırakarak dolara yönelmesinin ardından altında gerileme yaşansa da Saxo Bank'a göre bu kıymetli emtianın fiyatında belirgin bir dönüş olacak.

Danimarka merkezli bankanın Emtia Stratejileri Müdürü Ole Hansen'e göre Fed'in yedinci faiz artışı, yatırımcının altın piyasasına ilgisini baltaladı. Ancak altının bin 300 dolarlık psikolojik sınır etrafında dolanmaya devam etmesi, yüksek fiyatların görüleceği ihtimalini güçlendiriyor.

"Piyasanın 'ağzındaki baklayı çıkaracağı' ralli başlamak üzere" diyen Hansen, ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmaları ve yüksek enflasyon endişelerinin kaybolmadığını, dolardaki rallinin sona yaklaştığına dair işaretler verdiğini söyledi.

Yatırımcının vadeli işlemlere ilgisinin son iki yılın en düşük seviyesinde olduğunu aktaran Hansen, altın destekli borsa ürünleri varlıklarının son beş yılın zirvesinden gerileyerek mayısta 34 tona düştüğünü söyledi.

Bu gözlemlerin altında yakın bir hareketlenmeye işaret olduğunu söyleyen Saxo Bank stratejisti, "Hedge fonlara düşük katılım, altında momentumun yukarı yönlü olacağına inandırıyor bizi" dedi.