Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmet gıda ürünleri alanındaki stokçularla mücadelesini hizmete alacağı lisanslı hububat depoları ve çeşitli projelerle sürdürüyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, lisanslı depoculuğun, çiftçileri stokçuların ve aracıların eline düşürmeden, ürettikleri malları istedikleri zaman yüksek fiyata satmak için en önemli yollardan birisi olduğunu söyledi. Fakıbaba, hükûmet olarak, işsizliği azaltmak için çeşitli projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.



MAĞDURİYET YAŞATMAYIZ

Çiftçilerin ve yetiştiricilerin mağdur olmaması için de projeler hazırladıklarını dile getiren Fakıbaba, birçok ürün için kurulacak lisanlı depolarla çiftçilerin ve üreticilerin mağduriyetlerinin önleneceğini kaydetti. Lisanslı depoculuğu “ürünün barajı” olarak düşündüklerini belirten Fakıbaba, şöyle devam etti: Yani su çok geldiği zaman barajda topluyorsunuz, suya ihtiyaç duyduğunuz zaman barajın kapağını açıp suyu bırakıyorsunuz. Lisanslı depoculuk da böyle bir şey. Ürün fiyatı düşük olduğu zaman, taşıma destekleri vermek kaydıyla, bedava olarak ürünü getiriyor lisanslı depoya bırakıyor. Farz edelim 10 ton buğday bıraktı, kalitesi belli, sadece bir sertifika alınıyor. Yani ‘şu lisanslı depoda şu kadar ürünüm var.’ diyorum ve alıp cebime koyuyorum. Farz edelim ben İstanbulda’yım, o gün ürünümün fiyatının yükseldiğini görüyorum, hemen orada bir bankaya gidiyorum, Şanlıurfa’daki ürünümü o sertifikayla paraya çeviriyorum. Lisanslı depoculuk, üreticilerimizi ve çiftçilerimizi stokçulara, aracılara düşürmeden, onların eline bırakmadan ürettikleri malları istedikleri zaman yüksek fiyata satmak için en önemli yollardan birisidir.