Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketici güven endeksi, temmuzda geçen aya göre yüzde 4 yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, temmuzda geçen aya göre yüzde 4 artış kaydetti. Buna göre haziranda 70,3 olan endeks değeri temmuzda 73,1 olarak kayıtlara geçti.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi de söz konusu dönemde, yüzde 3,3 artarak 92'ye çıktı. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

İşsiz sayısındaki beklenti

Genel ekonomik durum beklentisi de temmuzda yüzde 4,6 artarak 92,1'den 96,3'e yükseldi. Söz konusu yükselişte, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olacağı yönünde beklentisi bulunan tüketicilerin bir önceki aya göre azalması etkili oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,9 artış kaydederek, 76,9'a ulaştı. Bu durum, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında artış bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı. Tasarruf etme ihtimali endeksi haziranda 24,6 iken, temmuzda yüzde 10,2 artarak 27,1 oldu. Bu yükseliş, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre arttığını gösteriyor.