Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) 55. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni’nde konuşan Varank, kurumun yeni dönemde yol gösterici olmasını beklediklerini ifade etti. TÜBİTAK’ın tüm birikimini Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştıracak ‘millî teknoloji hamlesi’ için seferber edebileceğinin altını çizen Varank, hantal ve statik değil, esnek ve dinamik bir kurum oluşturmak için kollarını sıvayacaklarını ifade etti.

Yeni dönemde dijitalleşme, nesnelerin interneti, bulut bilişim, robotlar, akıllı fabrikalar, yapay zekâ, sensörler, 3 boyutlu yazıcılar gibi birçok yeniliğin insanlığın geleceğini belirleyecek alanlar olduğunu söyleyen Bakan Varank “Klasik üretim kalıpları birer birer yıkılıyor. Biz de bu süreçte teşvikleri özellikle teknoloji üreten KOBİ’lere yönlendireceğiz.” dedi.

‘Babayiğitlerle’ bir arada

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu ilk toplantısını yaptıktan sonra Bakan Varank’ı ziyaret etti. Ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Hisarcıklıoğlu ile Tuncay Özilhan, Taha Yasin Öztürk, A. Nazif Zorlu, Ahmet Akça, Kaan Terzioğlu, Kamil Süleyman Yazıcı ve Okan Baş hazır bulundu.