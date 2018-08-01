ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Wells Fargo'nun RMBS  kapsamında sunduğu kredilerin niteliğini yanlış beyan ettiği iddiasına yer  verilirken, bakanlıkla anlaşmaya vardığı ve 2,09 milyar dolar ceza ödemeyi kabul  ettiği belirtildi.

Bankanın, sunduğu konut kredilerinde yanıltıcı gelir belgesi  kullanıldığının farkında olduğuna dikkati çekilen açıklamada, Wells Fargo'nun  sunduğu kredilerin finansal kurumlar ve yatırımcılar için milyarlarca dolar kayba  neden olduğu vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaliforniya Kuzey Bölgesi Savcı  Vekili Alex G. Tse, ABD'de 2007'de mortgage kriziyle başlayan ve 2008'de ülkenin  tüm finansal sistemini etkileyen ekonomik krize işaret ederek, "RMBS  endüstrisindeki ihlaller, milyonlarca Amerikalıyı mahveden finansal krize yol  açtı." ifadelerini kullandı.

Wells Fargo Üst Yöneticisi (CEO) Tim Sloan ise, bankadan yapılan  açıklamada, "RMBS kapsamında 10 yıldan fazla önce gerçekleşen faaliyetlerle  ilgili iddiaları arkamızda bırakmaktan memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Wells Fargo, araç ve konut kredileri faaliyetlerinin müşterilerine  zarar verdiği gerekçesiyle, nisan ayında 1 milyar dolar ceza ödemeyi kabul  etmişti.

Ayrıca, Wells Fargo, 2011'den itibaren 2 milyonu aşkın hesabı  müşterilerinden izinsiz ve gizli açması nedeniyle geçen sene yaklaşık 200 milyon  dolar cezaya çarptırılmıştı. Skandal nedeniyle banka 5 bin 300'den fazla  çalışanının işine son verirken, dönemin CEO'su John Stumpf emekliliğe ayrılmıştı.