Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ile Amerika arasında, iki bakanımıza ambargo kararıyla tırmanan gerginlik, dün iki ülkenin iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla masaya yatırıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında düzenlenen Türkiye-ABD İktisadi İlişkileri İstişare Toplantısı, TOBB ve ABD Ticaret Odası ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleşti. Toplantıya Türkiye'de yatırımı bulunan Apple, Boeing, IBM, Microsoft gibi şirketlerin de aralarında bulunduğu 24 firma temsilcisinin katılımıyla gerçekleşti. Basına kapalı toplantının ardından açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ekonomik temeli olmayan konjonktürel krizlerin, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik iş birliğinin önüne geçmesine müsaade edilmemesi gerektiğini ifade etti. Pekcan "Türkiye ile ABD arasında ekonomik bir sorun var gibi göstermek, her iki ülkenin üreticisine, tüketicisine ve ekonomisine zarar verecektir" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin yatırımcı açısından cazip bir ülke olmaya devam edeceğini, genç nüfusu ve dinamik ekonomisiyle küresel ekonomiye büyük katkı sunduğunu söyleyen Pekcan "Türkiye çağdaş hukuk devleti geleneği, güçlü demokrasi kültürüyle hızlı büyüme ve kalkınma ivmesini sürdürecek ve iş, ticaret ve yatırımlar bakımından cazip ülke olmaya devam edecektir. Türkiye her zaman iş birliği ve istikrardan yanadır. Ekonomik temeli olmayan konjonktüren krizlerin Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik iş birliğinin önüne geçmesine müsaade edilmemesi gerekiyor. Türkiye ve ABD arasında ekonomik bir problem var gibi göstermek, her iki ülkenin üreticisine, tüketicisine ve ekonomisine zarar verecektir" değerlendirmesinde bulundu. Pekcan, zaman zaman Türkiye hakkında yurt dışında haksız eleştiri ve dezenformasyon yapılabildiğine dikkat çektiği açıklamasında, özellikle Türkiye ile iş yapan Amerikalı firmalardan bu konuda destek istedi.

Toplantıya katılan firmalar

∂ Amgen

∂ Anheuser-Bush Inbev & Anadolu Efes

∂ Apple

∂ Archer

Daniels Midland

∂ Boeing

∂ Cargill

∂ Coca-Cola Company

∂ Fipra

∂ Ford Otosan

∂ GE

∂ IBM

∂ Microsoft

∂ Lockheed Martin

∂ Microsoft

∂ MSD Turkey

∂ Nike BV

∂ Oracle

∂ P&G

∂ PepsiCo

∂ PMI

∂ Shire

∂ ABD Ticaret Odası

∂ AmCham

Turkey/ABFT

∂ TABA

∂ YASED