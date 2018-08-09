Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA



Geçtiğimiz senelerde başlatılan 'Millî İstihdam Seferberliği' için yeni program belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 7 milyar liralık istihdam desteğinin ilk adımında 250 bin kişiye iş müjdesi yer alıyor. Çalışmanın detayını ise İŞKUR yetkilileri açıkladı. Buna göre İŞKUR, yıl sonuna kadar 3,3 milyar liralık kaynak kullanılacak. Bu kaynak da eğitim programları için kullanılacak. İŞKUR, bu sene için belirlediği 480 bin istihdam hedefinin yarısını, yılın ilk yarısında geçti. İlk yarıda 246 bin kişinin istihdamına aracılık eden kurum, İşbaşı Eğitim Programı, Meslek Edindirme Kursları ve Girişimcilik Eğitim Programıyla insanları hem meslek hem iş sahibi yapacak.



ÇALIŞIRKEN ÖĞRENECEK

Hükümetin 2014 yılında hata geçirdiği İşbaşı Eğitim Programı, genç işsizliği düşürme konusunda kritik bir rol oynuyor. Gençler, çalışmak istediği alanları seçerek işi yerinde öğrenme imkânını yakalıyor. Milli İstihdam Seferberliği kapsamında hızlandırılan İşbaşı Eğitim Programı’ndan bu sene yılın ilk yarısında 149 bin genç yararlandı. Hedeflenen rakam ise 300 bin. İŞKUR, yılın son altı ayında boş kalan 150 binlik kontenjan için özel sektörle anlaşmalarını hızlandıracak. Bu kontenjanın büyük bir çoğunluğu ise geleceğin meslekleri olarak öngörülen siber güvenlik, kodlama, bulut teknolojisi gibi mesleklerde 18-29 yaş aralığındaki gençler tarafından doldurulacak. Bu kategorideki gençlere ayda 2 bin TL civarı para verilecek. Öte yandan Girişimcilik Programı için daha önce İŞKUR ve KOSGEB arasında imzalanan protokole göre 100 bin kişinin Grişimcilik Programından faydalanması öngörülüyordu. Şimdiye kadar 38 bine ulaşıldı. 60 bin kişiye daha destek verilmesi hedefleniyor.

TOBB DESTEK VERECEK

İŞKUR, meslek edindirme kursları aracılığıyla 2018’de hedeflediği 80 bin istihdama ulaşmak için bu sene 20 bin vatandaşı iş sahibi yapmayı planlıyor. Bu kapsamda yılın ikinci yarısında İŞKUR ile TOBB arasında protokol imzalandı. İşgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde, işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve pratik eğitimler birleştirilecek. Eğitimler sonrasında vatandaşların işe yerleştirilmeleri gerçekleşecek.

Bankalarımızın kredi sorunu yok

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, bankaların borç döndürmede sıkıntısı olmadığını söyledi. Bankaların mevduatın dışında finansman imkânlarına sahip bulunduğunu, rahatlıkla borçlanabileceklerini söyleyen Hüseyin Aydın "Sorunlu kredi oranı yüzde 3'lerde. Yakın izlemedeki kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 7 ile yüzde 7,5 civarında. İzlemedeki kredilerin tahsilat oranı ise yüzde 90 civarında" dedi. Türk bankalarının aktif yönetme becerisinin çok yüksek olduğunu, 2000'li yıllardan önce devleti fonlayan sektörün 16 yılda aktiflerini de çok iyi yönettiğini, ekonominin büyümesine önemli katkı yaptığını söyleyen Aydın "Bankaların bilanço büyüklüğü 3,7 trilyon dolara ulaştı. Bilançomuzun yüzde 64'ü bireylere ve firmalara verilen kredilerden oluşuyor. Bankacılık sistemi sabit fiyatlarla yüzde 13 büyüdü. Yıl sonu itibarıyla bu oranın yüzde 15-16 olacağını bekliyoruz" diye konuştu. Ekonomi yönetiminin bankalarla çok iyi bir iletişimi bulunduğunu, kendilerinin görüşlerini bildirdiklerini söyleyen Aydın, BDDK taslağının kredilere etkisinin çok sınırlı olacağını da kaydetti.