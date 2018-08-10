Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilk 100 günde yapacağı projelerin detayları belli oldu. Gazetecilerle kahvaltıda bir araya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı sunumla projeleri açıkladı. Bakan Kurum, Kanal İstanbul’dan, İmar Barışı’na kadar birçok detayı paylaştı. Özellikle İmar Barışı konusu üzerinde duran Bakan Kurum, vatandaşlara verilen kayıt belgesinin imar hakkı olmadığını, bu barışın devletle vatandaş arasında ‘Son Barış’ olduğunu belirtti. İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilk 100 günde hayata geçireceği o projelerden bazıları:

İSTANBUL'A YEŞİL 'KANAL'

43 kilometre uzunluğuna sahip Kanal İstanbul Projesi yatay mimarinin örneklerinden birisi olacak. Binalarda 4 kattan fazla yapılanmaya izin verilmeyecek. Kanal İstanbul’un her iki yanından yeşil alanlar ağırlıklı olacak. Çevresinde ise sosyal donatılar, fuar alanları, limanlar ve marinaları barındıracak.

MİLLET BAHÇELERİ AÇILIYOR

18 şehirde 33 millet bahçesi yapılacak. 22 millet bahçesi de projelendirilecek. 100 gün içinde 5 millet bahçesi açılacak. 6 adet millet bahçesinin inşasına başlanacak. İstanbul Kayaşehir (1. Etap), İstanbul Kayaşehir (Kuzeyyakası), İstanbul Baruthane TOKİ Millet Bahçesi, İstanbul Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi, Konya Meram Millet Bahçesi’nin açılışları önümüzdeki günlerde yapılacak.

40 MİLYAR LİRALIK DÖNÜŞÜM

İlk 100 gün içerisinde 23 bölgede,17 bin konut ve iş yerinin dönüşümü tamamlanacak. Daha sonra ise 16 bin konut ve iş yerinin temeli atılacak. İmar barışı ile Türkiye’nin geleceği kayıt altına alınacak. Bu kapsamda bugüne kadar İmar Barışı'nda başvuru sayısı 3 milyon 800 bin oldu. Toplanan bedel 1 milyar 350 milyon lirayı aştı. 255 bin Yapı Kayıt Belgesi verildi. Bu projeden edinilecek 40 milyar TL kentsel dönüşüm için kullanılacak. Başvuru sahipleri, İmar Barışı'na konu tahakkuk tutarları kadar finansman ihtiyaçlarını 60 aya kadar vade seçenekleriyle 1,33'den başlayan faiz oranlarıyla kredi alabilecek.

VATANDAŞIN YÜZÜ GÜLECEK

100 günlük icraat programı dar gelirlileri de sevindirecek. TOKİ tarafından dar gelirliler için yapılan 15 bin 523 konutun bu sürede satışa çıkarılması, 15 bin 506 konut inşaatının ihalesinin de tamamlanması planlanıyor. Aynı zamanda yaklaşık 40 bin konut, iş yeri ve hizmet binası tamamlanacak. 150 bin vatandaşa sağlıklı, modern ve güvenli barınma imkânı sağlanacak.

EMLAK BANKASINA STATÜ

İlk olarak Emlak Bankasının statüsü belirlenecek. Genel Kurullar yapılacak. Hizmet binası ve benzeri ihtiyaçlar karşılanacak. BDDK’nın talepleri doğrultusunda çalışma başlatılacak. Ayrıca firmalara faizsiz veya çok düşük faizli kredi verilebilmesi için çalışmalar başlatılacak.

YABANCIYA OTURUMU NOTERDE VERELİM

Geçen yılı 1,4 milyon adetlik konut satışıyla tamamlayan gayrimenkul sektörü, yabancı yatırımcıların da radarında… 2018'in ilk yarısında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 artışla 11 bin 816'ya ulaştı. DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, özellikle Irak ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerinden çok sayıda yatırımcının Türkiye pazarıyla yakından ilgilendiğini belirterek "Yabancıya satışın 25 bini aşacağına ve rekor kıracağımıza inanıyorum” dedi. ABD’nin geçtiğimiz yıl ev ihracatından 153 milyar dolar gelir elde ettiğini vurgulayan Yılmaz “İspanya’da da 50 bin konut yabancıların mülkiyetine geçti. Bunda, İspanya’nın konut yatırımcılarına verdiği oturum izninin rolü çok büyük. Bugün, oturum izni için gereken yatırım tutarını 100 bin dolara çeksek; yabancıya oturum iznini de noterde versek, ülkemize çok ciddi bir ihracat geliri ve katma değer oluştururuz” diye konuştu.