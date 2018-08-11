Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin büyümesine üretim ve ihracatla katkı sağlayan iş dünyası, Türkiye’ye güven mesajı verdi. Yurt dışı ortaklıklar, bayiler ve ihracatta sağladığı rakamlarla Türkiye’nin en önemli grupları arasında olan Kibar Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, “Ülkemizdeki insanlar kısa süreç endişesiyle hızlıca paniğe kapılıyor. Biz bu paniği hak etmiyoruz. Ne ekonomimiz ne üretim sistemi bunu hak etmiyor” dedi.



İSTİKRAR KURBAN OLMASIN

Türkiye’de son 16 yılda perçinlenen istikrarın belli bir refah artışı sağladığını, 80 milyonun hep birlikte bu refahın olumsuz haberlere ve spekülasyonlara kurban edilmemesi gerektiğini söyleyen Kibar “Dış kaynaklı spekülasyonlar ülkemizdeki kaynaklara finansal olarak yeniden girecek yabancı yatırımcıya bu kaynakları çok daha ucuza sahiplenme fırsatı verecek. Kötü haberleri hemen sahiplenip felaket tellallığına aracı olarak aslında kendi gelirimize, kendi çocuklarımızın geleceğine ihanet ediyoruz. Biz mevcut değerlerimizi aşağıya çekmeye değil, yukarıya taşımalıyız” ifadesini kullandı.

Bu yatırımları küçümsemeyelim

Ali Kibar, Türkiye’de havalimanından otoyollara, altyapı yatırımlarından üretime dair yatırımlara kadar büyük adımlar atıldığını söyledi ve “Yeni havalimanına her inen uçakta 5 bin, 10 bin dolar ülkede kalacak. Yabancısı, iş adamı gelecek, ülkemiz muazzam bir eser kazanacak” dedi. Türk ekonomisinin kur ve faiz kaynaklı bu badireyi de atlatacağını vurgulayan Kibar, “Biz ülkemize, devletimize ve özellikle de ekonomimize güveniyoruz. Bu güveni toplumun değişik kesimlerinde oluşturamazsak başkalarının yapmak istedikleri, ulaşmak istedikleri hedeflere kısmen maşa durumuna geliriz. Biz kurum olarak yatırımlarımızı ülkenin geleceğine göre planlıyoruz, üretimi hızla artırıyoruz.” diye konuştu.

Kuklaya değil kuklacıya bakın

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, “Türk lirasına karşı yürütülen sert fiyatlandırmada kuklaya değil, kuklacıya bakmamız gerekiyor.” dedi. Avdagiç, İTO’nun ağustos ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerginlik ile dövizdeki yükselme arasında doğrudan bağlantı olduğunu belirtti ve şunları söyledi: Bu gerginlikten dolayı Türkiye’ye yönelik daha kapsamlı yaptırımlar gelebileceği fikri satın alındı. Türk lirasına karşı yürütülen bu ‘sert’ fiyatlandırmada ‘kuklaya değil, kuklacıya bakmamız’ gerekiyor. Kuklacının dikkatlerimizi dağıtmasına, hakikati ıskalamamıza yol açmasına izin vermememiz gerekiyor. Enflasyonu dövizle yükselen mal grubu yükseltiyor. Kurdaki yükselişi uzun süreli hâle getirip tüm ekonomimize yaymaya çalışıyorlar.

Piyasalar önümüzdeki hafta normale döner

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken her geçen gün artış gösteren dolar ve avroya ilişkin açıklamada bulunarak “Önümüzdeki hafta başından itibaren piyasalar normale dönecek” dedi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken piyasalarda spekülatif bir hareketlenme olduğunu, dolar ve euronun spekülatörler tarafından yükseltildiğini ifade etti. Palandöken “Piyasalarda spekülatif bir gelişme var. Vatandaşlarımızın sabırlı olması gereken bir süreçten geçiyoruz. Önümüzdeki hafta başından itibaren piyasalar normale dönecek. Spekülatörlerin oyunları bozulacak. Paniğe kapılmaya gerek yok. Ülkemiz üzerine oynanan oyunları milletçe bozmamız gerekiyor. Bütün kesimler bu spekülatif gerilmenin boşa çıkarılması için gayret göstermeli ve sabırlı olmalı” ifadelerini kullandı.