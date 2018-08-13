Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar, altın ve euro kaç lira, bugün dolar ne kadar oldu ve son dakika döviz alım-satım fiyatları son günlerde en çok merak edilen konulardan biri hâline geldi. ABD'nin PKK ve FETÖ terör örgütlerine yardımdan yargılanan ve en son ev hapsine çarptırılan sözde rahip yüzünden müttefikine yönelik yaptığı skandal kararların ardından spekülatif bir şekilde yükselişe geçen dolar, altın ve euronun 13 Ağustos günü ne kadar olduğu merak ediliyor. Öte yandan Merkez Bankası, bu sabah likidite yönetimine ilişkin alınan tedbirler ile ilgili açıklama yaptı. Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağı belirtildi. Ayrıca dün akşam Piyasalar Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şahsi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada döviz mevduatlarına el koyma gibi bir durumun söz konusu olmadığını ve aksiyon planının olduğunu belirtti.

11 Ağustos dolar, altın ve euro alım satım fiyatları ne kadar?

11 Ağustos anlık dolar fiyatı 6,8328, euro 7,7880, ve altının ons fiyatı ise 1.208,24 TL olarak işlem görüyor.