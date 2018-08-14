Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin-Osman Çobanoğlu



Avrupa ülkelerinin de Türkiye’nin yanında yer aldığı bu savaştan galip çıkmak için tedbirlerini peş peşe devreye alan Türkiye’nin sermaye piyasasını düzenleyen kurumları Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu, tedbirlerini peş peşe açıkladı. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ise sosyal medya üzerinden operasyona destek veren hesapları incelemeye aldı. Ekonomistler ise yapılmaya çalışılanlar ile alınan tedbirlerin etkilerine dair tahmin ve beklentilerini paylaştı. Uzmanlar, tedbirlerin başarıya ulaşacağını, halkın, iş adamının ve siyasetçilerin aynı amaç için çalışması gerektiğine dair görüş açıkladı ve “Paniğe kapılmak yersiz” açıklaması yaptı.

Bütün kurumlarımız eş zamanlı çalışıyor

Esnafın, ticaret erbabının, halkın günlük hayatını ilgilendiren TL ve dövizle ilgili en küçük sorun dahi yokken bir bardak suda koparılan manipülatif fırtınanın bazı tedbirler alınmasını gündeme getirdiğini söyleyen Prof. Kerem Alkin, Merkez Bankasının aldığı kararların son derece yerinde olduğunu, etkisinin görüleceğini ifade etti. Alkin, “Merkez Bankası ‘buradayım’ dedi ve sistemdeki aktörleri yalnız bırakmayacağını açıkladı.



LONDRA OPERASYONU

Alkin, Uzak Doğu piyasalarının bile resmen açılmadığı saat dilimi içerisinde Londra merkezli olarak bir tür kur operasyonu yapılmaya kalkıldığında, elindeki bütün kurumlarla, bütün iletişim imkânlarıyla bunu deşifre etmezsen, adamlar istediklerini yaparlar. Bu nedenle sadece finans piyasasını düzenleyen kurumlarımız değil, Cumhurbaşkanlığı sözcülüğümüz, ekonomi yönetimimizin kurumsal iletişim tarafı, bunları çok net biçimde gözler önüne sermeli, kararların iletişimini de güçlü bir şekilde yönetmeli. Dezenformasyon böyle önlenir” dedi.

Merkez Bankası faiz artırmamalı

Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, piyasadaki likidite sıkışıklığının giderilemesinin güven açısından önemli olduğunu ifade etti ve “Merkez Bankasının, dolardaki oynaklık karşısında duyarsız kalmadığı göstergesi pozitif yönde değerlendirmek gerekiyor. Dolarda bugünden yarına hemen bir düşüş beklenmemeli, bizim böyle bir enstrümanımız yok. Panik yapmadan doların regüle olmasını beklemeliyiz. Merkez Bankasının yapmış olduğu hamle çok önemli” dedi. Erdoğan, “Müdahale olursa Türkiye 15-20 yıllık kazanımlarını ciddi oranda kaybeder. Faiz artırımına son derece karşıyım. Çünkü yangının körüklendiği günlerde ufak sular dökmenin faydası olmayacak. Önceki dönemlerde de Merkez Bankası faiz artırmamalıydı. Bu doları düşürmez. Uluslararası piyasadaki Türkiye’nin saygın pozisyonunu zedeler” görüşünü dile getirdi.



KISA VADEDE GEÇECEK

Londra merkezli operasyon konusunda da görüşünü dile getiren Erdoğan “Türkiye’yi zayıflatmaya çalışan, dünya ve İslam liderliğini kıskanan yapılarla Türkiye’nin faizsiz sisteminin gelişmesinden rahatsız olan kesimler bankalara her türlü saldırıyı yapıp, algı yönlendireceklerdir. Dolar 7 lira oldu, 8 olacak derler. Bunlar geçici. Kısa vadede kaybolur” dedi. Erdoğan “Halk galeyana gelsin, bankalara hücum etsin, parasını çeksin istediler ama hükûmet izin vermedi’ dedi.