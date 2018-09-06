Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kamu araçlarında yapılacak büyük tasarruf hamlesi için düğmeye bastığı öğrenildi. Albayrak imzasıyla tüm kamu kurumları, bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar, KİT’ler ve belediyelerden, sahip oldukları ve kiraladıkları araçların envanteri istendi. Bu araçlar incelenerek hem sınıf hem sayılarında ciddi tasarrufa gidilmesi istenecek.

Berat Albayrak imzalı yazıda, tüm kuruluşların söz konusu listeyi 14 Eylül’e kadar göndermesi istendi. Böylece ilk defa kamu ve belediyelerin sahip olduğu araçlarla ilgili net fotoğraf ortaya konulmuş olacak.

YERLİ MALI MECBURİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bütçede başlattığı tasarruf hamlesini 2019 yılında artırarak devam edeceklerini açıklamasının ardından, özellikle belli alanlardaki harcama alışkanlıklarında kurallar getirileceği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, kamu araçları öncelikli konu olarak ele alınırken, araçların hem sınıflarının düşürüleceği hem de araç sayılarının azaltılacağı öğrenildi. Ayrıca, Türkiye’de üretilen araçların tercih edilmesi de zorunlu hâle getirilecek.