Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’yi zora sokmak için dış güçler tarafından devreye alınan döviz silahı ters tepti. Dış ticarette büyük kur avantajı yakalayan Türk firmaları, ihracat siparişlerine yetişemiyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, artık herkesin ihracat rakamları ile mutlu olacağını belirterek, “İhracatta eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39’luk artışla gidiyoruz. Bu çok iyi bir rakam. İnşallah ay sonunu da böyle tamamlarız” dedi. Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu, TİM Başkanı Gülle’yi makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Gülle, ağustos ayında takvim etkisi nedeniyle ihracatta bir düşüş yaşandığını hatırlatarak, “Şimdi iyi gidiyoruz. Türkiye zor bir süreçten geçiyor ve bu dönemden, daha çok ihracat ile çıkabiliriz. İhracatı çok daha farklı bir yere taşımamız lazım. Hazine ve Maliye Bakanımızla, Ticaret Bakanımızla sürekli iletişim halindeyiz. Kendilerine de arz ettik; Orta Vadeli Planın (OVP) temel felsefesinde ihracat olmalı. İhracatın altını dolduracak, ihracatla ilgili her şeyin OVP’de olması lazım. Biliyoruz ki daha çok üretmeliyiz, daha çok satmalıyız, daha fazlasını yapmalıyız. Bunu yapacak yöntemleri ve yolları da hep beraber bulmalıyız” ifadelerini kullandı.

10 çözüm önerisi

TİM Başkanı Gülle, geçen hafta yaptığı görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a, eylül başında ihracat ile ilgili hazırlanan tebliğ hakkında 10 çözüm önerisi sundu. Bunlar, şöyle sıralandı:

¥ İhracatçıların müşterilerini kaybetmemeleri için 180 günlük para getirme süresi, 360 gün olarak değiştirilmeli.

¥ İhracat bedelinin bankaya satılması zorunlu olan yüzde 80’lik kısmı, yüzde 40’a çekilmeli.

¥ Kâr marjı düşük sektörlerde kambiyo zararı riski nedeniyle, ihracat bedellerinin dövize çevrilmesinde kur sabit tutulmalı.

¥ Transit ticaret, özel fatura ile ihracat ve mikro ihracat kapsamındaki işlemlerin, bu şartlara girip girmediği netleştirilmeli.

¥ Serbest bölgeler, döviz kredi işlerinde de ‘yurtiçi’ olarak değerlendirilmeli.

¥ Tebliğ hükümlerinin 6 ay olan geçerlilik süresi uzatılmamalı.

¥ Tescil tarihi, fiilî çıkış tarihi, ihracat bedelinin geliş tarihi gibi konularda tereddütler giderilmeli.

¥ Güvenilir bankacılık sistemi olmayan ülkelerle yapılan işlemlerde, koruyucu yöntemler olmalı.

¥ Rekabetçi ortam olmaması nedeniyle, paranın başka bankaya transfer edilip satılabilmesine imkan tanınmalı.

¥ Tebliğ hükümlerine uymayanlar hakkında ihracat rayiç bedelinin yüzde 5’i kadar para cezası, makul düzeye indirilmeli.