Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Döviz artışı sebebiyle zamlanan otomobil fiyatlarına özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimi geldi. ÖTV indiriminin gerçekleşmesi için belirlenen matrah (vergisiz çıplak fiyat) limitlerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre düşük, orta ve yüksek fiyatlı araçlardaki vergi yükü yüzde 3’e varan oranlarda düşmüş olacak. Yeni uygulama ile 100 bin liranın altında satılan bir otomobilin ÖTV’si 27 bin 950 liradan 25 bin 155 liraya inecek. Yani yeni dönemde söz konusu otomobilin satış fiyatı da yaklaşık yüzde 3 düşmüş olacak. Karara göre, motor silindir hacmi 1600 cc ve altı araçlar için ÖTV matrahının alt limiti yüzde 52 artışla 46 bin liradan 70 bin liraya, üst limiti de yüzde 50 artışla 80 bin liradan 120 bin liraya yükseldi. Yeni kararla, matrahı 70 bin liraya kadar olan araçlar için ÖTV oranı yüzde 45 olarak uygulanacak. Daha önceki uygulamada matrah 46 bin liraydı.

70 bin lira ile 120 bin lira arasında olan araçlar için yüzde 50, vergisiz çıplak fiyatı 120 bin lirayı aşan 1,6 litre ve altı araçlarda ise ÖTV yüzde 60 olarak belirlendi.



BÜYÜK MOTORLARDA DA VAR

Düzenleme 1600cc üstü ve 200cc’yi geçmeyen araçlar için de değiştirildi. Bu araçlarda limit 114 bin TL’den 85 bin TL’ye inerken, üst limit 170 bin TL oldu. Vergi matrahı 85 bin TL’nin altındaki araçlarda ÖTV yüzde 45 olurken, 135 bin TL’yi aşmayanlarda yüzde 50, 135 bin TL’nin üzerindeki araçlarda ise yüzde 60 olarak uygulanacak. Matrah değeri 170 bin TL’nin altındaki araçlarda ise vergi oranı yüzde 100 olurken, 170 bin TL’nin üzerindeki araçlarda ÖTV yüzde 110 olarak belirlendi. Motor silindir hacmi 2000 cc’yi geçenler için ise limitler 170 bin TL’yi aşmayanlar ve 170 bin TL’yi aşanlar olarak belirlendi. 170 bin TL’yi aşmayanların vergisi yüzde 100 ve 110 olurken, 170 bin TL’yi aşanların ise ÖTV oranı yüzde 160 olarak belirlendi.

¥ 1600 cc’ye kadar olan, 70 bin liraya kadar olan araçların ÖTV’si 3500 lira azalacak

¥ Çıplak fiyatı 80-120 bin lira arasında olanın ÖTV’si 9 ile 12 bin lira düşecek.

¥ 1600-2000 cc arası araçlarda fark 2 bin 850 lira ile 4 bin 250 lira arasında yansıyacak.

¥ 1600-2000 cc grubunda matrahı 91-170 bin lira arasındaki araçlara 9 bin 100 ile 13 bin 500 lira indirim sağlayacak.

Düşen verginin fiyata etkisi

1600 cc’ye kadar 46.000 - 70.000 arası 23.000-35.000 20.700-31.500 2.300-3.500

1600 cc’ye kadar 80.000 - 120.000 48.000-72.000 40.000-60.000 8.000-12.000

1600-2000 cc arası 57.000-85.000 28.500-42.500 25.650-38.250 2.850-4.250

1600-2000 cc arası 91.000-135.000 54.600-81.000 45.500-67.500 9.100-13.500

2000 cc ve üzeri 114.000-170.000 125.400-187.000 114.000-170.000 11.400-17.000

SEKTÖR MUTLU

Beklentinin ötesinde fayda sağlayacaktır

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, sektörün üretim, ihracat ve gayrisafi milli hasıla geliriyle Türkiye’nin can damarı sektörlerden biri olduğunu söyledi. Çağdaş “Son 2 ayda yüzde 50 daralma görülen sektörü canlandırmak için son çeyrekte alınan bu karar, sektörün ihtiyaç duyduğu can suyudur. Karar, kısa, orta ve uzun vadede beklentilerin çok ötesinde fayda sağlayacaktır” dedi.

Satışları yüzde 10’a kadar artırabilecek

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt da ÖTV tutarlarının yeniden belirlenmesini olumlu bir yaklaşım olarak gördüklerini belirterek “Henüz fiyat artışları otomobillere bire bir yansımadı. Kur artışının gerisinde kalsa da olumlu katkı sağlayacak bir karar. Bunun yanı sıra Motorlu Taşıtlar Vergisi, Hurda Teşviki ve engelliler için matrahta da değişim olursa büyük katkı sağlar. Satışlar yüzde 5-10 arasında artar” dedi.

Bankalar finansa katkı sağlamalı

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, otomotiv sektörünün canlandırılması için yapılacak düzenlemelerin 3 bacağı olduğunu belirterek, “ÖTV matrahı için yetkililere teşekkür ediyoruz. Bunun yanı sıra hurda teşviki artırılmalı, bankaların finansman tarafına destek çıkması da önemli” diye konuştu.