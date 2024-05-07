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Haberler > Ekonomi > Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;nin 5 yıllık kredi risk primi son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yönetiminde ekonomide atılan adımlar meyvelerini vermeye devam ediyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin kredi notunu teker teker iyileştirirken, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) de, Şubat 2021'den bu yana ilk kez 282 baz puanın altına indi.

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Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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