Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Mayıs 2024 17:29 - Güncelleme: 7 Mayıs 2024 17:33 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yönetiminde ekonomide atılan adımlar meyvelerini vermeye devam ediyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin kredi notunu teker teker iyileştirirken, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) de, Şubat 2021'den bu yana ilk kez 282 baz puanın altına indi.