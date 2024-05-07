KDV'ye zam gelecek mi? Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KDV oranlarında artış iddialarına yönelik yazılı açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, KDV oranlarının artırılacağına dair iddialar asılsızdır" ifadeleri yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'de son günlerde gündeme gelen "KDV'de zam" iddialarına yönelik basın açıklaması yaptı. Bakanlık, X sosyal medya hesabı üzerinden iddialara cevap verdi.

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Bakanlığın yaptığı açıklamada öne çıkanlar şöyle:

KDV ORANLARI ARTIRILDI MI?

Sayın Bakanımız (Mehmet Şimşek) birçok kez genel KDV oranında bir artış olmayacağını ifade etmiş, ancak, indirim, istisna ve muafiyetlerin gözden geçirileceğini, etkin olmayanların kaldırılacağını, kayıtdışılıkla mücadelede suistimale açık, vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet veren alanların yeniden düzenleneceğini belirtmiştir. Halihazırda KDV oranlarında artış yapılmasına yönelik herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.