Almanya'da döneri enflasyon vurdu! Fiyatlar iki katına çıktı, protestolar yükseldi

Türkiye'den İsrail'e Refah mesajı: Sadece bölgeyi değil dünyayı etkiler

Türkiye'den İsrail'e Refah mesajı: Sadece bölgeyi değil dünyayı etkiler

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in kısa bir süre önce gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde döner keserken verdiği poz sonrası, ülkede döner fiyatlarındaki yükselişe yönelik protestolar arttı. Aşırı sağcı Die Linke partisi, döner fiyatlarındaki yükselişin durması amacıyla her eve günlük döner kuponu verilmesini tavsiye etti.

Almanya'da enflasyonun yükselişi dönere vurdu. Döner fiyatlarındaki yükseliş sonrası tepki ve protestolar yükseldi. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'ın Türkiye ziyaretindeki döner kesme görüntüleri ise, eleştirileri farklı bir boyuta taşıdı.

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"DÖNER KEBAP ALMANYA'NIN ULUSAL YEMEĞİ"

Steinmeier'ın, İstanbul'a yaptığı ziyarette Tarabya'da döner keserek, "Döner kebap, artık Almanya'nın ulusal yemeği haline geldi" sözlerini sarf etmesi, ülkedeki döner tartışmalarını alevlendirdi.

FİYATLAR İKİ KATINA ÇIKTI

Aşırı sol Die Linke partisi, parlamentoya sunmak istediği bir öneride döner kebap fiyat sınırlaması getirilmesi çağrısında bulundu. İki yıl önce 4 Euro olan döner fiyatlarının bazı şehirlerde şimdiden 10 Euro'ya yükseldiğini belirtiyor.

ÖĞRENCİLERE İNDİRİM YAPILMALI

Sosyal Demorat Parti Friedrichshain-Kreuzberg'de dönere fiyat sınırlaması getirilmesini istedi ve 4 milyar Euro'luk fonlar ile fiyatın 4.90 Euro'ya ve hatta okul öğrencileri için 2.50 Euro'ya düşürülebileceğini ifade etti.