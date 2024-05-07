Türkiye'den İsrail'e Refah mesajı: Sadece bölgeyi değil dünyayı etkiler

İsrail'in Refah'a saldırıları artarken Türkiye'den de yeni bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, "Refah’a yapılacak bir harekat sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı etkileyecektir. İsrail’in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır." dedi.

İsrail Refah'a kara ve hava saldırısı başlatırken İsrail merkezli Kanal 12'ye konuşan İsrailli bir yetkili, İsrail’den bir heyetin önümüzdeki saatlerde Hamas'la esir değişimi anlaşması ve Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunu görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceği açıkladı.

"MEMNUNİYETLE KARŞILADIK"

Gelişmeler dikkatle takip edilirken Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den de bir açıklama geldi. Keçeli, "Gazze’de ateşkesin sağlanması ve rehine ile tutukluların karşılıklı serbest bırakılması konusunda yapılan son önerinin Filistin tarafınca kabul edilmesini memnuniyetle karşıladık." dedi.

"SADECE BÖLGEYİ DEĞİL DÜNYAYI ETKİLER"

Açıklama şu şekilde devam etti:"Gazze’deki yıkım ve katliamın sona erdirilmesi yönünde böylesine olumlu bir gelişme yaşanmışken, İsrail’in Refah’a yönelik saldırılarını artırması, Netanyahu Hükümetinin iyi niyetle hareket etmediğini bir kez daha göstermiştir.



Refah’a yapılacak bir harekat sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı etkileyecektir. İsrail’in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır. Refah’ta ve sınır kapısında statükoya süratle geri dönülmelidir."