Meclis'te CHP'li Umut Akdoğan'dan skandal ifadeler: 1400 senedir yapıyorsunuz bunu!

Genel seçimlerde aday olacak mı? İlk kez net konuştu, partilileri uyardı

Genel seçimlerde aday olacak mı? İlk kez net konuştu, partilileri uyardı

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan Meclis kürsüsünde skandal ifadeler kullandı. Müslümanları hedef alan Akdoğan "Ey zalimler, ister kaymakam olun ister vali, ister hakim olun ister savcı, ister vekil olun ister bakan, boşa çiğniyorsunuz yalan dünyayı. 1400 senedir yapıyorsunuz bunu. Nesimi'nin derisini yüzerken yaptınız bunu. Hallac-ı Mansur'u asarken yaptınız bunu. Kubilay'ın başını keserken yaptınız bunu" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Söz alan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının eylemleri nedeniyle değil fikirleri nedeniyle idam edildiklerini iddia ederek, "Deniz Gezmiş ve arkadaşları anayasayı ortadan kaldırdıkları için değil anayasa tam uygulansın dedikleri için idam edildiler." diye konuştu.

"1400 SENEDİR YAPIYORSUNUZ BUNU"

Akdoğan, konuşmasının devamında skandal ifadeler kullandı.

Müslümanları hedef alan Akdoğan "Ey zalimler, ister kaymakam olun ister vali, ister hakim olun ister savcı, ister vekil olun ister bakan, boşa çiğniyorsunuz yalan dünyayı. 1400 senedir yapıyorsunuz bunu. Nesimi'nin derisini yüzerken yaptınız bunu. Hallac-ı Mansur'u asarken yaptınız bunu. Kubilay'ın başını keserken yaptınız bunu" dedi.

MECLİS KARIŞTI, AK PARTİLİ VEKİLLERDEN TEPKİ

Akdoğan'ın bu sözleri Meclis'in bir anda karışmasına neden oldu. AK Partili vekiller Akdoğan'ın "1400 senedir" sözüne açıklık getirmesini istedi, Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta "1400 senedir demek bu ülkenin Müslümanlarına çok ciddi iftira ve hakaret etmek demektir" ifadelerini kullandı. Leyla Şahin Usta, Umut Akdoğan'ın özür dilemesi gerektiğini vurguladı.

AK Parti ve CHP milletvekilleri arasındaki tartışmanın devam etmesi üzerine TBMM Başkanvekili Karaca, birleşime ara verdi.

Aranın ardından Karaca, milletvekillerine yerlerinden söz verdi. Bu sırada AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışmanın sürmesi üzerine Karaca, birleşime bir kez daha ara verdi.

Tartışma arada da devam etti.