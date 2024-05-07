Özgür Özel, grup toplantısında konuşuyor

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısındaki konuşmasından önce CHP'ye üye olan dördüzlere rozetlerini taktı.

İyi Parti'den istifa eden Bahadır Erdem de CHP'ye katıldı. Erdem'e rozetini Özel taktı.

BAHADIR ERDEM'DEN İLK AÇIKLAMA

Erdem'in ilk açıklaması şöyle:

"3 kız babası bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hayatım boyunca hep doğruları ve gerçekleri savundum. Bunları Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, kurucu değerlerinin hepimize verdiği güçle yaptım. Beni aranıza kabul ettiğiniz için, hepinizle birlikte Türkiye'de adalet ve hukukun yeniden parlaması için, eşitlik gelmesi için, kadın haklarının erkeklerle eşit olabilmesi ve her zaman daha da yükselmesi için ve milletimizi mutsuz eden tek adam rejimini sonlandırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım."

'O GÜN BİRİLERİ ANAYASA'YA UYMADI'

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"1 Mayıs'ta AYM kararına rağmen örülen utanç duvarını gördük. O gün birileri Anayasa'ya uymadılar. Orada bulunanlar, itiraz edenler karşısında kendileri de birer emekçi olan polisimizle karşı karşıya getirildi. 49 yurttaşımız 1 Mayıs günü yaşananlar üzerine önce gözaltına alındılar ve tutuklandılar. Bir tarafta Anayasa Mahkemesi kararına direnen kanunsuz emrini verenler, karşılarında gösteri ve toplantı kanununa uymadı diye gençleri tutukluyorlar. Gösteri ve yürüyüş hakkı kanuni haktır, onu engelleyip kanunlara uygun değil diye hapse atıyorsun. Bir an önce bu orantısız tutuklama tedbirinin kaldırılmasını, gençlerin serbest bırakılmasını istiyoruz.

İktidarın kötü ekonomi yönetimi, emekçiye, memura büyük bir çöküş yaşattı. Hayat pahalılığını, artan enflasyonu hep birlikte yaşıyoruz. Kira sorununun en yüksek olduğu kent Avrupa kentleri arasında İstanbul.

'ASGARİ ÜCRETİN BUGÜN 21 BİN 800 LİRA OLMASI LAZIM'

Türkiye'de KDV oranı yüzde 20. Yüzde 10'luk ve yüzde 1'likler listelerin ilanıyla oluyor. Şimdi birtakım hazırlıklar var. Pandemide yüzde 18'den 8'e inen şu an yüzde 10 olan vergi, liste oyunuyla KDV 10'dan 20'ye çıkarılıyor. 'Seçim öncesi KDV artışı planlamıyoruz' lafının hile olduğunu, vatandaşın cebine Mehmet Şimşek'in doğrudan el attığını ifade etmek istiyorum.

Fabrikatörle işçi, aynı vergiyi ödüyor. Bu adaletsizliğe isyan ediyoruz. Bu kadar zengin, bu kadar patron, bu kadar holding toplam verginin 10'da birini verirken bu kadar yoksul yüzde 90'ını veriyor. Bu adaletsiz düzene isyan ediyoruz, isyan ediyoruz, isyan ediyoruz.

BÜYÜK EMEKLİ MİTİNGİ'NE DAVET

Emekli maaşı 1872 lira kaybetti. Artık eğer enflasyon düzeltmesi yapılsa asgari ücretin bugün 21 bin 800 lira olması lazım. Ama birileri para bulamamayı bahane ediyor. Emeklinin sesini duymuyorlar. Şimdi onlarla birlikte olma zamanıdır. Bütün emeklileri ve onlara destek vermek isteyen herkesi 26 Mayıs Pazar günü Ankara'daki Büyük Emekli Mitingi'ne davet ediyorum. Emeklinin hakkını Cumhuriyet Halk Partisi alacak.

Mehmet Şimşek, krize tuhaf yöntemlerle çare arıyor.

SİNAN ATEŞ VURGUSU

Dün genel merkezimizde çok kıymetli konuğumuz vardı. Rahmetli Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve arkadaşını kabul ettik. Çıkan iddianameden duydukları hayal kırıklığını anlattılar. Genel başkan olduğumda aramıştım. Sayın Ayşe Ateş, bizim kullandığımız özenli dile teşekkür ederek bundan sonra hukuki ve her anlamda görünür desteğimizden memnun olacağını söyledi. Biz de kendisine onun yüreği soğuyana kadar, evlatlarının babasının kanı yerde kalmayana kadar arkasında olduğumuzu söyledik. Bir kez daha bunu ifade ediyoruz.

İddianame doğası gereği savcının basında olmayan imkanları olduğu için iddianame bilinenin hep ilerisindedir. İddianame ile yeni gerçekler, yeni zanlılar ortaya çıkar. İddianame gerçeğe atılmış adımdır ve onu hepimiz adına savcılar yapar. Bütün gazeteciler iddianameyi okuduğunda iddianamenin kendilerinin gerisinde olduğunu gördüler. Bu iddianamenin iade edilmesi, asla kabul edilmemesi, böyle bir iddianameyle yargılamaya başlanmaması gerekmektedir. Ayşe Ateş'in adalet yürüyüşü, hepimizin adalet yürüyüşüdür.

EĞİTİMDE YENİ MÜFREDATA TEPKİ

Türkiye Yüzyılı Maarif Planı diye bir çalışmanın asla kabul edilemez olduğunu söylemiştim. '10 yılda hazırladık' diyorlar, 7 gün süre veriyorlar. 'Bu süreyi uzatın, yetmez' dedik. Bütün partiler, kendilerinin temasta olduğu sendikaları, dernekleri çağırsınlar. Eğitimciler, akademisyenler olmadan, veli dernekleri olamadan, öğrencilerin katılımları alınmadan bu iş olmaz dedik, dinlemediler. Müfredat yapmak anayasa yapmak gibidir dedik. Katılımcı olmalısınız.

Bugüne kadar sesimizi duyuramadık. 7 gün yetmez dedik, çıkmış Milli Eğitim Bakanı '10 günde görüşlerini bildirsinler' diyor. Evlatlarımızın, AK Parti’nin, MHP’nin oy verenlerinin de evlatlarının üzüldüğü bu yalan yanlış eğitim sistemine hadi 'yüzde 50 zam yaptım' deyip gülüyor.

Siyasette istikameti millet belirler. Rotayı milletin inadına başka tarafa çevirenler kaybederler. Biz 6 ay önce siyasette yeni bir yol açtık. Geçmiş hatalarımızdan ders alıp terk ederek büyük bir mücadele verdik. 2. yüzyılın ilk seçimlerinde CHP'yi birinci parti yaptık. Şimdi hedeften sapmadan özgüvenli bir biçimde yürümeye devam ediyoruz. Türkiye İttifakı'nı büyüterek ne yaptığımızı bilerek, muhafazakar, milliyetçi ve Kürt demokratları, Türkiye'nin bütün demokratlarını sosyal demokrat olarak kucaklayarak yolumuza devam ediyoruz. Kimseye yüksekten bakmadan ilerliyoruz.

Ayrıntılar hazırlanıyor...