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CHP lideri Özgür Özel, Deniz Gezmiş’in mezarında paşalara özgürlük istedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP lideri Özgür Özel, Deniz Gezmiş’in mezarında paşalara özgürlük istedi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP liderinin aralarında yer aldığı CHP’li grup, Gezmiş’in mezarına sloganlar atarak yürüdü. Özel, darbeci paşalarla ilgili “Önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler olacağını ümit ediyorum” dedi.

Karşıyaka Mezarlığı’nda Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için anma törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iadeiziyareti için henüz bir gelişme olmadığını söyledi. Özel “Bize henüz böyle bir başvuru yapılmadı. Böyle bir talepte bulunulacağını biliyoruz. Netleşen bir tarih olduğunda zaten açıklanır” dedi. 

Cezaevindeki tutuklu generaller konusunu Erdoğan ile yaptığı görüşmede dile getirdiğini söyleyen Özel, “Detaylı bir dosya hazırlamıştık, o dosyayı Sayın Cumhurbaşkanı’yla yaptığımız görüşmede gündemimize aldık. Üzerinde konuştuk. Ben bu konuda önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler olacağını ümit ediyorum. Bu ümidimi koruyorum. O zaman da söylemiştim, dikkatle takip edeceğiz” dedi.

BAHÇELİ’YLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan CHP’den yapılan açıklamaya göre, Özel, bugün saat 12.00’de TBMM’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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