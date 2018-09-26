Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikalı iş adamlarıyla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dünyanın yüzyıllardır en zorlu bölgelerinden birinde bulunan Türkiye’nin en istikrarlı ülke olarak öne çıktığını söyledi. Borçlanma konusunda herhangi bir problem olmadığını söyleyen Bakan Albayrak, Türk özel sektörünün borçlarının GSYH’nin yüzde 65’ine tekabül ettiğini, bunun diğer yükselen ve gelişen ülkelerde yüzde 94’e ulaştığını ifade ederek, “Her şeyi hesaba kattığımızda, Türkiye kamu, hane halkı ya da özel sektör borçları noktasında spesifik hiçbir sorunla karşı karşıya değildir” dedi.

Albayrak, ABD Ticaret Odası, Turkish Heritage Organization, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle New York’ta düzenlenen “Türkiye’nin Finansal Reformları ve Türk Ekonomisi” temalı konferansta Amerikan iş dünyası temsilcilerine hitap etti. İhracattan altyapı yatırımlarına kadar birçok alanda ciddi gelişme kaydedilen bu dönemde AK Parti hükümetleri için ekonominin her zaman birinci öncelik olduğunu söyleyen Albayrak, yeni hükümet yapısının detaylarından söz etti. Yeni hükümet yapısında bakanlık sayısının 16’ya indirilmesinin hem bütçe disiplini hem de kalkınma bakımından stratejik önem taşıdığını, yeni dönemde bütçe disiplini ve istikrarının ekonomi politikalarının ana sütunlarını oluşturmaya devam edeceğini söyleyen Albayrak, bu noktada Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) bağımsızlığına yönelik spekülasyonların da atılan güçlü para politikası adımlarıyla sona erdiğini bildirdi.

Konuşmasında, geçen hafta açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Berat Albayrak, “Türkiye’de ilk kez bir ekonomik programa finans sektöründen akademisyenlere kadar tüm taraflar katkı sağladı. Bu sayede çok stratejik, güvenilir, rasyonel ve güçlü bir program oluştu. YEP ile hedeflenen dönüşüm aslında temmuz ayı itibarıyla başladığına işaret eden Bakan Albayrak “Türkiye makroekonomik göstergeler noktasında çok rahat. Geçen yılın temmuz ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 58,7 iken bu oran Temmuz 2018’de yüzde 70,1’e yükseldi. Ağustos rakamları daha da iyi geldi. Ağustos 2017’de yüzde 69,1 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın ağustos ayında yüzde 83,3’e çıktı” ifadesini kullandı.

TÜRK HALKI KRİZLERDEN DERS ÇIKARDI

Borçlanma konusunda Türkiye’deki hane halkı, bankalar, kamu ve özel sektör olarak gayet parlak bir performansa sahip olduğunu söyleyen Albayrak, şunları söyledi: Türkiye’de kamu borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) oranı yüzde 28. Yükselen ve gelişmekte olan ülkelerin ortalaması yüzde 49. OECD ortalaması ise yüzde 110 civarında. Bu demek oluyor ki Türkiye, kamu borcu alanında gayet iyi durumda. Hane halkı borçlanmasının GSYH’ye oranı, Türkiye’de yüzde 16. Yükselen ve gelişmekte olan ülkelerde bu oran yüzde 36 ve küresel ortalama yüzde 60. Türkiye, bu alanda da iyi. Türk halkı daha önce yaşanan krizlerden alınan dersler sayesinde Türk lirası üzerinden borçlandı. Bu nedenle söz konusu borçlar döviz kurundan etkilenmedi.

11 EYLÜL'ÜN YÜZLERCE KATINI TECRÜBE ETTİK

Türkiye’nin ekonomiyi her zaman birinci öncelik olarak tutmasına rağmen 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından önceliğin ulusal güvenliğe verildiğine dikkat çeken Albayrak, şunları söyledi: Ben Eylül 2011 döneminde New York’ta yaşıyordum. Amerikalıların 11 Eylül saldırıları sonrasında nasıl bir travma yaşadığını biliyorum. Bu empatik yaklaşımla sizler 11 Eylül’de yaşadığınız acının onlarca, hatta yüzlerce katını tecrübe ettiğimizi bilmelisiniz. 15 Temmuz’da sadece yüzlerce insan ölüp binlerce kişi yaralanmadı. Ayrıca milyonlarca Türk vatandaşı gecenin bir yarısında demokrasinin yanı sıra çocuklarının geleceğini savunmak için sokaklara döküldü. Türk tarihinde benzeri bulunmayan darbe girişiminden 24 Haziran 2018’e kadar hükümetin önceliği ulusal güvenlik oldu. Bu çerçevede son 2 yılda hem terör örgütleri FETÖ ve PKK’ya karşı savaşıldı hem de iç tehditler ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Yaşanan acılara ve zorluklara rağmen Türk halkı AK Parti’yi desteklemekten vazgeçmedi.

BANKALARIMIZIIN PERFORMANSI İYİ

Bankacılık sektörüne ilişkin borçların GSYH’ye oranının yüzde 26 olduğunu belirten Albayrak, Türkiye’nin bu alanda da diğer yükselen piyasa ekonomileri ve dünya ortalamasından daha iyi bir performans gösterdiğini kaydetti. Bununla birlikte Türkiye’nin ekonomik krılganlıklar konusunda proaktif bir yaklaşım takınacağını söyleyen Albayrak, bankacılık sektöründe son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle ihtiyaç oluşması durumunda Türk hükümetinin gereken desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.