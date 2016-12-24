Ayrıca yapılan kampanya dahilinde 36 aya kadar şirket finansmanı ve kişiye özel ödeme seçenekleri de yer alıyor. Mod İstanbul projesi 3 bin 610 metrekare alandan oluşuyor. Toplam 3 bloktan oluşan projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 4 farklı daire seçeneği bulunuyor. Daire büyüklükleri 71 metrekare ile 242 metrekare arasında değişiyor. Yüzde 70’i açık ve yeşil alana ayrılan Mod İstanbul'da teslimler 2018 yılının Mart ayında yapılacak.
Mod İstanbul’da peşin alıma yüzde 15 net indirim
24.12.2016 - 07:20 | Son Güncelleme: 24.12.2016 - 07:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ortadoğu Grup, Kâğıthane’de hayata geçirdiği Mod İstanbul projesinde, lansmana özel peşin alımlarda yüzde 15 net indirim fırsatı sunuyor.
Etiketler : mod,
431771 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/emlak/431771.aspx
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