Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayrıca yapılan kampanya dahilinde 36 aya kadar şirket finansmanı ve kişiye özel ödeme seçenekleri de yer alıyor. Mod İstanbul projesi 3 bin 610 metrekare alandan oluşuyor. Toplam 3 bloktan oluşan projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 4 farklı daire seçeneği bulunuyor. Daire büyüklükleri 71 metrekare ile 242 metrekare arasında değişiyor. Yüzde 70’i açık ve yeşil alana ayrılan Mod İstanbul'da teslimler 2018 yılının Mart ayında yapılacak.