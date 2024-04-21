Sektör oyuncularından açıklama: Konut yatırımı, maliyetine göre daha uygun durumda

Girdi maliyetleri ve arsa fiyatlarındaki artışlar sebebiyle konut yatırımı, üretim maliyetlerine göre uygun hâle geldi. Sektör temsilcileri, satışların ve fiyatların düşük olduğu bu dönemin iyi değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NN HABERİ - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı itibarıyla İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, aylık olarak yüzde 3,41 yükselen inşaat maliyetlerindeki artış oranı yıllık bazda yüzde 70,05 olarak gerçekleşti.

Ancak reel piyasada bu rakamlar çok daha yüksek seyrediyor. Arsa maliyetlerinin geçen yıla göre yüzde 100’ün üzerinde arttığı ifade ediliyor. Bugün piyasada satılan sıfır konutların, üretim maliyetleri oldukça yükseldi. Ancak müteahhitler piyasanın durgun olması sebebiyle satış fiyatlarını artırmıyor. Konutta üretim maliyetlerinin satış fiyatlarına göre uygun olmasına rağmen, stokları eritip yeni projeye başlamanın, müteahhitler açısından en doğru yöntem olduğu belirtiliyor.

Yapılan araştırmalara göre Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 25 bin 111 TL olduğu açıklandı. Bu da ortalama bir konutun 3 milyon 264 bin liradan satıldığını gösteriyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan sektör temsilcileri “Enflasyonist ortam ve döviz kurundaki yükseliş, üreticinin girdi maliyetlerini artırdı. Demir, çimento, işçilik ve arsa fiyatları geçen yılda yıla katlayarak artıyor. Buna rağmen son altı aydır sıfır satılık konut fiyatlarında ciddi bir artış yok. Piyasa öyle bir duruma geldi ki, üretim maliyetine göre çok daha uygun fiyata ev bulmak mümkün. Şu an şirketler ellerindeki stok konutları satarak yeni projeye başlama veya finansal durumlarını düzeltmeyi amaçlıyor” diyor.

KONUT ALIM FIRSATI VERİYOR

Sektör oyuncuları sıfır konut fiyatlarının alım fırsatı verdiğini belirterek “Bu fiyatları bulmak önümüzdeki süreçte kolay olmayacak. Faizlerin düşmesi ile piyasada bir hareketlenme bekleniyor. Satışların artması fiyatları yukarı çekecektir. Bu sebeple bugünler konut alımı için en uygun zamanlar” diyor.