Yabancı yatırımcı konutta ‘satışa’ geçti! Gurbetçi arsa alıyor

Yabancılar yatırım için aldığı konutu satıyor; Avrupa’daki Türkler de parayı arsaya yatırıyor. Vatandaşlık için ev alan ve “Üç yıl elinde tutma” şartını dolduran yabancı yatırımcıların satışıyla konut sektörü bir nebze hareketlendi. Bu arada, arsaya büyük rağbet var. Geçen yıl arsa satışı rekor kırdı. Satışta gurbetçilerin payı yüzde 15’i buldu. En fazla tercih edilen yer Çatalca oldu.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Yabancı yatırımcıların vatandaşlık için aldıkları konutların mütekabiliyet yasası gereği ‘3 yıllık satılamaz’ şartı birçok konutta son buldu.

Yabancı yatırımcılar şimdilerde 3 yıl önce aldıkları evlerini satmaya başladı. Emlak sektörü temsilcileri “Şu anda onlara satılan mülk oranından çok, onların sattığı oran daha yukarı gitmeye başladı. Dün konut almak için bizleri arayan yabancılar bugün satış için arıyor. Ayrıca 3 yıl önce aldıkları evlerden ciddi kâr ettiler” dedi.

KİRALARDAKİ ARTIŞ HIZI ENFLASYONUN ALTINDA

Şubat ayında kira fiyatları ilk defa enflasyonun altında kaldı. Yapılan araştırmalara göre Türkiye çapında konut kiralarındaki artış oranı yüzde 65,2 seviyesine geriledi. Bu dönemde enflasyon rakamı ise yüzde 67,07 olarak açıklanmıştı. Dolayısıyla, dört sene sonra ilk defa kira artışı enflasyonun altında kaldı. Yaşanan bu düşüşte hükûmetin kira fahiş kira artışlarına yönelik aldığı tedbirler etkili oldu.

ARSA SATIŞLARINDA ŞAMPİYON ÇATALCA

Finansman sorunu nedeniyle konuta ulaşamayanlar arsaya yöneldi. 2023 yılında arsa satışları rekor kırdı. Aynı şekilde fiyatları da bir önceki yıla göre yüzde 150 oranında arttı. 2023 yılının tamamında en çok arsa satışı Çatalca’da gerçekleşti. Bölgede bir yıl içinde 50 binin üzerinde satış yapıldı. Arsa satışında Çatalca’yı Çanakkale izledi, bu bölgede de 30 bin civarında arsa satışı gerçekleşti. Bu bölgeleri Tekirdağ, İzmir ve Antalya izledi. Öte yandan toplam arsa satışlarında gurbetçilerin payı yüzde 15 oldu.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN DEĞERİ GEÇ ANLAŞILDI

Bazı kesimlerin hükûmeti eleştirerek ‘kentsel dönüşüm değil, rantsal dönüşüm yapıyorlar’ söylemleri tersine döndü. Deprem gerçeği ile yüzleşen Türkiye kentsel dönüşümün önemini daha iyi anladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Rezerv alan ilan ettiğimizde birileri, ‘Malımıza çöküyorlar, tapumuzu alıyorlar’ diyerek bağırıyorlardı. Şu an her taraftan ‘Gelin burayı da rezerv alan ilan edin, ev yapın’ demeye başladılar” dedi.

SEKTÖR, SEÇİM SONRASI HAREKETLENECEK

Geçen yılı kötü bir tablo ile tamamlayan konut sektörü, 2024 yılına umutlu girdi. Sektör temsilcileri seçimlerden sonra konut satışlarında hareketlilik başlayacağını ifade ederek “İnsanlar önünü görmek istiyor. Her seçim döneminde yatırımlar ve alımlar askıya alınır, yılın ikinci yarısı itibarıyla konut satışlarında hareketlilik bekleniyor” açıklamasında bulunuyor. Sektör oyuncular ayrıca 2024 yılının sonuna doğru ekonomi politikalarında yaşanacak yumuşama ile birlikte bankaların kredi taleplerine daha hızlı cevap verebileceğini de belirtiyor.