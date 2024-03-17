Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Emlak > Apartman ve sitelerde oturanlar dikkat! Evde gürültü yapmanın cezası 7 bin 667 TL

Apartman ve sitelerde oturanlar dikkat! Evde gürültü yapmanın cezası 7 bin 667 TL

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apartman ve sitelerde oturanlar dikkat! Evde gürültü yapmanın cezası 7 bin 667 TL

Emlak Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apartman ve sitelerde gürültü, yüksek sesle müzik dinlemek, televizyon seyretmek ve telefonla konuşmanın cezası yüzde 58 artışla 7 bin 667 TL'ye yükseldi.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Yaşadığımız apartmanlarda belirlenmiş olan sınırların üzerinde gürültü, yüksek sesle müzik dinlemek, televizyon seyretmek ve telefonla konuşmanın belirli cezaları bulunuyor. Gürültü yapan komşulara karşı başvurulacak en kısa yol zabıtaya ve karakola giderek şikâyetçi olmak ve gürültü yapan kişilere idari para cezası kesilmesini sağlamak. Evde gürültü yapmanın cezası geçtiğimiz aylarda belli oldu. Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ 28 Aralık’taki Resmî Gazete’de yayımlandı.

YÜZDE 58 ARTIRILDI

Verilen detaylara göre Çevre Kanunu gereğince kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak biçimde söz konusu yönetmelikle belirlenmiş olan standartlar üzerinde gürültü çıkarılması yasak. Ayrıca eğlence yeri, fabrika, hizmet binaları, atölye, iş yeri, konutlar ve ulaşım araçlarında gürültünün asgariye indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Bu yasağa uymayan ve tedbirleri almayan kişi ve kuruluşlara para cezası kesiliyor. Ceza tutarları geçen yıla göre yüzde 58 oranında artırıldı.

Yürürlüğe giren tebliğ kapsamında, 2024 yılında uygulanacak gürültü cezaları şu şekilde:

  • Standartlara aykırı biçimde gürültü ve titreşime sebep olan konutlar için ceza miktarı 7 bin 667 Türk lirası,
  • Ulaşım araçları için 23 bin 155 Türk lirası,
  • İş yerleri ve atölyeler için 77 bin 372 Türk lirası,
  •  Fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için de 232 bin 264 Türk lirası
  • Verilen para cezalarına rağmen gürültü devam ediyorsa Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak, komşunun gürültü yapmasını yasaklatmak mümkün. Eğer bütün bu yöntemlere rağmen problem devam ederse Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca bütün kat malikleri bir araya gelip gürültü yapan komşunun evini alabilir.
Düzenleyen:  - Emlak
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Devletten dönüşüme muhteşem destekler! 2,5 milyon liraya 180 ay vade imkânı - EmlakDevletten dönüşüme muhteşem desteklerKamu binaları ve okullar da acil dönüşmeli - EmlakKamu binaları ve okullar da acil dönüşmeliYabancıya satış tepkisi yerliyi de kaçırdı! Yurt dışına para akıttık - EmlakYurt dışına para akıttıkHerkesin merak ettiği soru: Tarla almak ne kadar mantıklı? - EmlakTarla almak ne kadar mantıklı?Ev arsa satılıp, yüksek getiride faize yatırılır mı? İşte hesabı... - EmlakEv arsa satılıp, yüksek getiride faize yatırılır mı?Tema İstanbul 2'de yaşam başladı! Hemen teslim dairelerde son fırsatlar - EmlakTema İstanbul 2'de yaşam başladı! Hemen teslim dairelerde son fırsatlarDAP’tan Yeni Levent’te yılın faiz fırsatı - EmlakDAP’tan Yeni Levent’te yılın faiz fırsatıTersine göç başladı: Mülklerini satıp gitmek için fiyat düşüyorlar - EmlakTersine göç başladı: Mülklerini satıp gitmek için fiyat düşüyorlarŞehirden kaçan Çanakkale'ye gidiyor! Yatırımcı gözünü arsalara dikti, fiyatlar rekor kırıyor - Emlak4 milyondan başlıyor, 25 milyonu buluyorDirençli şehirler güçlü Türkiye - EmlakDirençli şehirler güçlü Türkiye
Sonraki Haber Yükleniyor...