Apartman ve sitelerde oturanlar dikkat! Evde gürültü yapmanın cezası 7 bin 667 TL

Apartman ve sitelerde gürültü, yüksek sesle müzik dinlemek, televizyon seyretmek ve telefonla konuşmanın cezası yüzde 58 artışla 7 bin 667 TL'ye yükseldi.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Yaşadığımız apartmanlarda belirlenmiş olan sınırların üzerinde gürültü, yüksek sesle müzik dinlemek, televizyon seyretmek ve telefonla konuşmanın belirli cezaları bulunuyor. Gürültü yapan komşulara karşı başvurulacak en kısa yol zabıtaya ve karakola giderek şikâyetçi olmak ve gürültü yapan kişilere idari para cezası kesilmesini sağlamak. Evde gürültü yapmanın cezası geçtiğimiz aylarda belli oldu. Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ 28 Aralık’taki Resmî Gazete’de yayımlandı.

YÜZDE 58 ARTIRILDI

Verilen detaylara göre Çevre Kanunu gereğince kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak biçimde söz konusu yönetmelikle belirlenmiş olan standartlar üzerinde gürültü çıkarılması yasak. Ayrıca eğlence yeri, fabrika, hizmet binaları, atölye, iş yeri, konutlar ve ulaşım araçlarında gürültünün asgariye indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Bu yasağa uymayan ve tedbirleri almayan kişi ve kuruluşlara para cezası kesiliyor. Ceza tutarları geçen yıla göre yüzde 58 oranında artırıldı.

Yürürlüğe giren tebliğ kapsamında, 2024 yılında uygulanacak gürültü cezaları şu şekilde: