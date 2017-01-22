Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akbulut İnşaat, Arma Yapı ve Özdemir İnşaat tarafından hayata geçirilen Portre Sahil’de fiyatlar bölge ve proje donatılarına kıyasla ekonomik seviyelerde tutulurken, gelecek vadeden proje kişiye özel ödeme seçenekleriyle yatırımcılara sunuluyor.

DENİZ VE ADALAR MANZARALI

Özellikli detaylara sahip lüks daireleri ve mimari özellikleriyle dikkat çeken Portre Sahil, panoramik deniz ve adalar manzarasına sahip konumuyla dikkat çekiyor. Toplamda 137 daireden oluşan projede 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan 3 tip daire seçeneği yer alıyor.

Tüm dairelerin deniz manzarasına cepheli olduğu projede, 2+1’ler 95 ile 126 metrekare, 3+1’ler 126 ile 128 metrekare arasında değişirken, 4+1 daireler 151 ile 187 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

Toplam 5.500 metrekarelik alan üzerinde Pendik sahile yakın bir noktada konumlanan proje zengin sosyal donatı alanlarıyla dikkat çekiyor. Yüzde 80’i peyzaj ve sosyal tesis alanına ayrılan Portre Sahil’de; kapalı- açık yüzme havuzu, fitness salonu, sauna, buhar odası, basketbol sahası, yürüyüş parkuru, kafe, restaurant, çocuk parkı ve oyun alanlarından oluşan sosyal tesisler yatırımcılara sunuluyor.

2+1’LER 499.500 TL’DEN BAŞLIYOR

Bölge ve proje donatılarına kıyasla fiyatların son derece ekonomik seviyelerde tutulduğu Portre Sahil’de 2+1 dairelerin fiyatı 499.500 TL’den başlıyor. Yüzde 30 peşinatla Eylül 2018’e kadar şirket bünyesinde taksit imkanı sunulan projede, ayrıca kişiye özel esnek ödeme seçenekleri de konut alıcılarına sunuluyor.

MERKEZİ LOKASYONDA YER ALIYOR

İstanbul’un birçok noktasına dakikalarla ulaşma avantajı sunan Portre Sahil, lokasyonuyla da dikkat çekiyor. Portre Sahil’in önünde yer alan Yüksek Hızlı Tren istasyonu yatırımcıların projeye ilgisini arttırırken, diğer tüm ulaşım araçlarına yakınlığı da konut alıcılarına büyük avantaj sağlıyor. İnşa çalışmalarının devam ettiği projede yaşam Ekim 2018’de başlayacak.