Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

215 oda, balo ve toplantı salonlarının yer aldığı otel bölgenin en değerli noktasında 29 Ekim 2018’de misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Artaş İnşaat, Invest İnşaat ve Evyap ortaklığıyla Ayazağa’da inşa edilen Vadistanbul, Türkiye’nin en büyük karma projeleri arasında öne çıkıyor. İstanbul’un Maslak, Nişantaşı, İstiklal Caddesi gibi merkezlerinin alternatifi olarak geliştirilen Vadistanbul, AVM’si, ofisleri ve konutlarıyla gündüz nüfusu 40 bin kişiyi bulan yeni bir şehir merkezi niteliğinde konumlanıyor.



ARKASINDA ORMAN

424 bin metrekare alan üzerinde yükselen Vadistanbul’un arkasını Belgrad Ormanı çevrelerken, projenin içinden geçen Sadabad Deresi’yle de benzersiz, doğal bir donatıya sahip. Vadistanbul’un 4. Nesil AVM’si, ofisleri ve alışveriş caddesinin bulunduğu Bulvar etabında yer alan Vadistanbul Otelcilik A.Ş. tarafından inşaatı gerçekleştirilen 5 yıldızlı otel, Marriott Hotel kalitesiyle hizmete girecek. Marriott International’ın 90 yılı aşkın tecrübesini taşıyacağı otel, bölgenin en yeni ve en modern tasarıma sahip oteli olarak öne çıkacak. “Bu heyecan verici projede Marriott Hotels and Resorts markamızın yeni yüzünü yansıtabilmek için sabırsızlanıyoruz” diye söze başlayan Marriott International Türkiye Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Poğda Demircan, İstanbul’un geleceğine güvendiklerini ve Türkiye’deki büyümelerini hızla sürdürdüklerini dile getirdi.