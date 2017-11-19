Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zengin sosyal imkânları, eşsiz manzarası ve modern hayat alanlarıyla Kartal’ı yepyeni bir konut konseptiyle buluşturan Demir Yapı Organizasyon - Hak Yapı - İsmail Demirtaş Beton Ortak Girişimi, prestijli projesinde benzersiz ödeme seçenekleri sunuyor. 2+1 ve 3+1 dairelerin yer aldığı Park 34 projesinde 2+1’ler 485 bin TL’den başlarken projede, 60 ay sıfır faiz fırsatının yanı sıra peşin ödemelerde de alıcılara yüzde 10 indirim avantajı sağlanıyor. Marmara Denizi ve Adalar manzarasıyla eşsiz bir konumda yer alan proje, estetik mimarisi ve ayrıcalıklı daireleriyle bölgeye büyük değer kazandıracak bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor. Yüksek standartlarda yaşam vadeden ve her zevke hitap eden konut seçeneklerinin sunulduğu projede tamamı Fransız balkonlu 2+1 ve 3+1 dublex daire tipleri yer alıyor. 34 katlı tek blok halinde toplam 194 adet konuttan meydana gelen projede daireler 78 metrekare ile 157 metrekare arasında değişiyor.



ZENGİN DONATILARA SAHİP

Sosyal donatıyları ile ayrıcalıklı bir yaşam sunan Park 34’te ısıtmalı yüzme havuzu, spor sahası, çocuk oyun alanları, kameriyeler, sauna, buhar odası, her ihtiyaca cevap veren cadde mağazaları ve 3 katlı otopark bulunuyor. Ayrıca projenin 34. katı ise fitness salonu, kafeteryası ve cep sinemasıyla benzersiz bir ayrıcalık sağlıyor.



ULAŞIM AĞI İLE ÇEVRİLİ

Toplu ulaşım araçlarının hemen önünde yer alan proje yüksek yatırım potansiyeline sahip. 5 bin 400 metrekare alan üzerinde Pendik, Kartal ve sahil yollarının kesişiminde yükselen Park 34; Metroya ve E-5 Otoyoluna 1,2 kilometre, sahil yoluna 750 metre, Kartal Marina’ya 1 kilometre, Pendik Marina ve İDO’ya 3 kilometre, Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise 7 kilometre mesafede yer alıyor.