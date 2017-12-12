Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gayrimenkul yatırımında, değerlenen ilçeler Avrupa Yakası’nda Kâğıthane, Başakşehir, Zeytinburnu, Beylikdüzü, Esenyurt, Sultangazi ile Bağcılar olurken; Anadolu Yakası’nda ise Kadıköy, Çekmeköy, Ataşehir, Ümraniye, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Kartal şeklinde sıralandı. Son 3 yılda ulaşım projeleri sebebiyle en fazla konut fiyat artışı Kâğıthane’de yaşandı. Kâğıthane’de konutların metrekaresi ortalama 3 bin 650 liradan fiyatlandı. Bu bölgede ortalama kira 1 bin 538 lira, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 19 yıl olarak belirlendi. Başakşehir’de de metronun hizmete girmesiyle yeni projeler hız kazandı. Tüm bu yatırımların bölgenin gelişme ivmesini artırması bekleniyor. Zeytinburnu ise konut yatırımında geri dönüş süresi en kısa ilçe oldu. Endeksa Kurucu Ortağı ve CEO’su Görkem Öğüt, İstanbul’da dönüşüm ve ulaşım projelerinin konut fiyatlarını arttığını söyledi.

MAKETTEN EV ALIRKEN DİKKAT

Yıldırım Grup İcra Kurulu Başkanı Zafer Yıldırım, konut alacak olan vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. Konutun deprem standartlarına uygunluğunun kontrol edilmesi gerektiğini belirten Yıldırım “Kat mülkiyeti iskânı alınmış daireler tercih edilmeli” dedi. Yıldırım, maketten alım yapmanın da sakıncalarına dikkat çekerek “Proje tesliminde farklı bir durum ile karşılaşmak istemiyorsanız; net ve brüt alanla ilgili netlik sağlamalısınız” diye konuştu.