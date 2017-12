Türkiye Gazetesi

İstanbul'da konut fiyatlarının arttığı ilçeler, ev alırken dikkat edilmesi gerekenler, İstanbul'da değerlenen ilçeler hangileri? soruları en sahibi olmak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında. Yanı sıra ev alarak yatırım yapmak isteyen kişiler, devir sürecinde hiç beklemedikleri masraflarla karşı karşıya kalabiliyor. Bu tip sorunlarla karşılaşmamak için uzmanlar uyarıyor.

15 İLÇE DEĞERLENDİ

Gayrimenkul yatırımında, değerlenen ilçeler Avrupa Yakası’nda Kâğıthane, Başakşehir, Zeytinburnu, Beylikdüzü, Esenyurt, Sultangazi ile Bağcılar olurken; Anadolu Yakası’nda ise Kadıköy, Çekmeköy, Ataşehir, Ümraniye, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Kartal şeklinde sıralandı. Son 3 yılda ulaşım projeleri sebebiyle en fazla konut fiyat artışı Kâğıthane’de yaşandı. Kâğıthane’de konutların metrekaresi ortalama 3 bin 650 liradan fiyatlandı. Bu bölgede ortalama kira 1 bin 538 lira, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 19 yıl olarak belirlendi. Başakşehir’de de metronun hizmete girmesiyle yeni projeler hız kazandı. Tüm bu yatırımların bölgenin gelişme ivmesini artırması bekleniyor. Zeytinburnu ise konut yatırımında geri dönüş süresi en kısa ilçe oldu. Endeksa Kurucu Ortağı ve CEO’su Görkem Öğüt, İstanbul’da dönüşüm ve ulaşım projelerinin konut fiyatlarını arttığını söyledi.

MAKETTEN EV ALIRKEN BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN

Yıldırım Grup İcra Kurulu Başkanı Zafer Yıldırım, konut alacak olan vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. Konutun deprem standartlarına uygunluğunun kontrol edilmesi gerektiğini belirten Yıldırım “Kat mülkiyeti iskânı alınmış daireler tercih edilmeli” dedi. Yıldırım, maketten alım yapmanın da sakıncalarına dikkat çekerek “Proje tesliminde farklı bir durum ile karşılaşmak istemiyorsanız; net ve brüt alanla ilgili netlik sağlamalısınız” diye konuştu.

KONUT FİYATLARI ARTTI

Türkiye genelinde 68 ili kapsayan Konut Fiyat Endeksi kasım ayı sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre konut fiyatlarında, bir önceki aya göre yüzde 0,89 oranında artış yaşandı. Kasım ayında metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 2,01 oranında artan Çankırı, fiyatların en çok yükseldiği şehir oldu.

İstanbul'daki markalı konut projelerinde fiyatlar kasım ayında Anadolu Yakası’nda yüzde 0,11, Avrupa Yakası’nda yüzde 0,06 arttı. Endeksin başlangıç dönemine göre ise Anadolu Yakası’ndaki projeler Avrupa Yakası’na kıyasla 11,6 puan fazla artış gösterdi.

EV ALACAKLAR DİKKAT

Tapu harcının az çıkması için yapılan oyunlar, mülkün değerini düşük gösteriyor ve vatandaşı mağdur ediyor. İleride vergi cezası ödememek için gayrimenkul alacakların dikkatli olması gerekiyor.

Çıkan masraflara hazırlıksız bir şekilde yakalanan alıcı hem zorlanıyor, hem de devir işlemi engellenebiliyor. Bu yüzden sürpriz bir durumla karşılaşmak istemeyenlerin ev alırken çıkan masrafları detaylı bir şekilde incelemeleri gerekiyor.

EMLAKTA VERGİ VE HARÇLAR

Tapu harcı, 30 Eylül 2017 tarihine kadar yapılan indirim ile alıcının ödemekle mükellef olduğu bedel binde 15'e kadar tahsil ediliyor. Uygulamada çoğunlukla satıcının da tapu harcını alıcı ödüyor. Bu rakam anlaşmaya göre satış bedelinden indirilebiliyor. Tapu dairesinde ödenmesi gereken bir başka bedel ise tapu döner sermaye bedeli. Buna göre bu bedel, 2017'de 90,50 lira olarak tahsil ediliyor. Emlakçı komisyonu ise alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödeniyor. 2017'de satış bedeli üzerinden yüzde 2’şer + KDV olarak tahsil ediliyor. Evin kredi masrafları dahilinde isteğe bağlı sigorta da yapılabiliyor.

DASK SİGORTASINDA FİYATLANDIRMALAR

DASK sigortasında ise fiyatlardırmalar belli oldu. Çelik / Betonarme Karkas Yapılar: 800 lira, Yığma Kagir Yapılar 575 lira, Diğer Yapılar 295 lira olarak belirlendi.

Yanı sıra 2017'de alınan bir evin vergisi ise 2018'de ödeniyor. Konutların emlak vergisi için normal yörede binde 1 oranında, büyükşehirde ise binde 2 oranında vergi ödeniyor. Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 28 kuruş, diğer belediyelerde 21 kuruş olarak hesaplanıyor.

KİRA VERGİSİ ARTTI

2017’de aylık 1.500 lira kira geliri olanlar, normalde ‘götürü gider’ yöntemiyle 1.586 lira gelir vergisi ödeyecekti. Artık 1.500 lira aylık kira geliri elde eden (212 liralık artışla) 1.798 lira vergi ödeyecek. Vergideki artışın sebebi ise yasa değişikliği. Yüzde 25’lik belgesiz götürü giderin oranı, yüzde 15’e düşürüldü. Yasa yeni yılda (2018) elde edilecek kira gelirleri beklenmeden, 2017 kira gelirleri için de uygulanacak.

Öte yandan 2017’de yıl boyunca 3.900 liraya kadar konut kirası elde edenler beyanname vermeyecek. Dolayısıyla vergi de ödemeyecekler. 3.900 liranın üstünde konut kira geliri olanların ise mart ayında beyanname vermeleri gerekiyor.

"SAHİBİNDEN SATILIK" DÖNEMİ BİTİYOR

Gayrimenkul danışmalık şirketi Realty Co. Dünya Başkanı Fatih Elibol ise, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve görüşe açılan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı'na ilişkin değerlendirmede bulundu. Elibol, "Bugün Türkiye'de dünyanın en iyi gayrimenkul yasası yapılmaya çalışılıyor. Dünyadaki tüm örnekler inceleniyor, bunlar ele alınıyor ve Türkiye için en iyisi oluşturulmaya çalışılıyor" dedi.

Elibol, gayrimenkul yasası ile emlakçıların artık belirli bir sertifikaya sahip olacağını ve sorumluluklarının bulunacağını kaydederek, şunları söyledi: "Bu sertifika devlet tarafından verileceği için kişi emlakçı sorumluluk taşıyacak. Kimse kafasına göre bu işi yapamayacak. Değerlenmemiş hiçbir gayrimenkul satılmamalı ve bunun üzerinde çalışılıyor. Böylece gayrimenkulün gerçek değeri ortaya çıkacak ve her şey yasal olacak. Dolandırıcılığın önüne geçilecek, tüketicilerin mağduriyeti ortadan kalkacak, devletin vergi kaybı önlenecek. Biz hep emlakçıları konuşuyoruz ama konut sahipleri de yanlış yapabiliyor. Bundan sonra devlet tarafından verilen gayrimenkul sertifikasına sahip emlakçı olmadan kimse gayrimenkulünü satamayacak"

EMLAKÇILAR İKİNCİ EL KONUT DÜZENLEMESİNİ DESTEKLİYOR

Öte yandan TL'nin döviz karşısına değer kaybetmesinin yabancı yatırımcının iştahını artırdığını dile getiren Elibol, Türkiye'de çok sayıda şehirden yabancılar tarafından ev alındığını bildirdi. Elibol, "Yabancı Türkiye'ye güveniyor. Her yıl büyüyen bir ülkeyiz, sıkıntıları çok hızlı atlatıyoruz. Yabancıya satış bundan sonraki yıllarda da her sene yüzde 10-15 civarında artarak devam edecektir" diye konuştu

KATAR İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Öte yandan Türkiye-Katar arasındaki ilişkilerin artması yönünde atılan en önemli adımlardan biri olan Expo Turkey By Qatar, 17-19 Ocak 2018 tarihlerinde başkent Doha'da düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl Türkiye'den 154 firmanın katılım gösterdiği fuar ile sanayi ve gayrimenkul alanlarında önemli iş birlikleri gerçekleştirilmişti. Katar ile ticaret hacmini son 10 yılda 25 milyon dolardan 700 milyon dolara yükselten Türkiye, bu organizasyonla birlikte rakamı daha da artırmayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıl birçok mimarlık ve Türk inşaat firmasının katıldığı Expo Turkey By Qatar'da bu yıl Artaş İnşaat, Tekfen, Teknik Yapı ve Emlak Konut GYO şimdiden yerini ayırdı. Ağırlıklı olarak inşaat firmalarının yer alacağı Expo Turkey By Qatar, Doha'daki DECC Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak.