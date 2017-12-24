Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnşaat sektöründeki 40. yılında Avrupa Konutları markasını İstanbul’un Anadolu Yakası’na taşıyan Artaş İnşaat, hızlı değer artışı kaydeden lokasyonlarda hayata geçirdiği projelerle yatırımcılarına kazandırmaya devam ediyor.

Avrupa Konutları Yamanevler’i Alemdağ Caddesi üzerinde hizmete açılan Metro durağının yanı başında konumlandıran firma, kazançlı bir yatırım için tüm ideal koşulları sunuyor. Anadolu Yakası’nda trafiği büyük ölçüde rahatlatacak olan dev Metro hattının Yamanevler durağı, yatırımcıların ulaşımına büyük kolaylık getirecek.

11 blokta 1.672 konut, 2 ofis bloku ve 38 ticari ünitenin yer aldığı projede geniş ve ferah kullanım alanlarına sahip 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tipleri bulunuyor. Avrupa Konutları Yamanevler’de dairelerin büyüklükleri 75 metrekare ile 248 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

Proje ayrıca bölgedeki sanayi alanının dönüşümüyle birlikte yüzde 1 KDV avantajına da sahip. Avrupa Konutları Yamanevler’de; yüzme havuzları, koşu parkuru, fitness merkezi, tenis kortları, basketbol sahaları, mini futbol sahası, çok amaçlı saha gibi donatıların yanı sıra 9 bin metrekarelik yansıma havuzları ile geniş peyzaj alanlarına yer veriliyor.



ANADOLU YAKASI’NIN YENİ MERKEZİ

472 bin metrekare inşaat alanına sahip Avrupa Konutları Yamanevler; Ümraniye’nin en hareketli noktası Alemdağ Caddesi’nde, AVM’ler, hastaneler ve üniversite kampüsleriyle çevrili bir bölgede yer alıyor.

Yamanevler ve Çakmak Metro duraklarının ortasında yükselen Avrupa Konutları Yamanevler; TEM Otoyolu’na 1 km, E – 5 Otoyolu’na 7 km, Ataşehir Finans Merkezi’ne ise 5 km mesafede bulunuyor.