Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019'da teslim edilmesi planlanan projeden daire sahibi olmak isteyenler uygun ödeme koşullarının yanı sıra peşinat tutarını 2020'de ödeyebilecek. “Yaşamın yükselen değeri” sloganıyla İstanbul Finans Merkezi’nin yanı başında yükselen projenin satışının yüzde 40’ını tamamladıklarını belirten Roya Yapı İcra Kurulu Başkanı Afşin Aykanat “Projemizin sahip olduğu yüksek kalite ve sunduğu yüksek kazançla bölgenin yıldızı olacağına inanıyoruz. Çünkü yatırımcılara sadece bir konut projesi değil yaşamın değerini yükselterek zirveye taşıyan benzersiz bir yaşam konsepti sunuyoruz.” dedi. Roya Nova Rezidans’ın detaylarının aktarıldığı basın toplantısında konuşan Roya Yapı İcra Kurulu Başkanı Afşin Aykanat, “1+-0, 1+-1 ve 2+-1 tipinde 251 konut ve 4 ticari üniteden oluşan Roya Nova Rezidans’ta metrekare fiyatları 5 bin 800 TL’den başlıyor” dedi.