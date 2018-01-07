Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin yanı başında inşa edilen proje toplam 2 bin 750 konuttan oluşuyor. Home-ofis ve ticari alanların yer aldığı Sinpaş Finans Şehir’de büyüklükleri 58 metrekare ile 200 metrekare arasında değişiklik gösteren 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri yer alıyor.

Konut ile şehir hayatını kaynaştırmayı amaçlayan projede özel kaldırım tasarımları, kent mobilyaları, çocuk oyun alanları ve su öğeleriyle ‘şehirli' konsepti sunuluyor. Sinpaş Finans Şehir, tuğla ve doğal taş görünümüne sahip dış cepheleriyle de diğer projelerden ayrışıyor. Tüm detayları keyifle ve titizlikle çalışılmış yüksek tavanlarıyla müstakil bir evin rahatlığını ve ferahlığını sağlayan projede ayrıca geniş balkonlar bulunuyor.