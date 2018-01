Türkiye Gazetesi

Fuarlarda yabancı yatırımcıların Türkiye gayrimenkullerine olan ilgisi yatırıma bağlı olarak ciddi anlamda artış gösteriyor. Türk İnşaat sektöründeki prestijli projelerin tanıtılacağı Expo Turkey by Qatar fuarına yaklaşık 150 Türk firması katılacak.



emlaktasondakika.com oturum düzenliyor

2017'in ardından 2018 yılında da Expo Turkey by Qatar fuarının medya sponsoru olan emlaktasondakika.com düzenleyeceği oturumla organizasyondaki tüm gelişmeleri canlı yayınlarla Türkiye'deki takipçilerine aktaracak. Expo Turkey by Qatar Fuarı panel alanı'nda emlaktasondakika.com tarafından gerçekleştirilecek “Gayrimenkulde Katar Etkisi” başlıklı oturuma MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer, Teknik Yapı Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Çimen, FYP Proje Geliştirme ve Pazarlama Kurucusu Füsun Yılmaz Phillipson ile Fikirevim Ajans Başkanı Necmi Çiçekçi katılacak.