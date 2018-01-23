Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Tuğrut

Türkiye’de yabancıya konut satışında yaşanan en büyük problemlerden biri de, “yatırımcıların hem fiyat hem de lokasyon anlamında yanlış yönlendirilmeleri” olarak karşımıza çıkmıştı. Geçmişte Esenyurt’u “İstanbul Boğazı” diye gösterip yapılan yüksek fiyatlı satışlarla yabancılar büyük mağduriyet yaşamıştı. Bu konuda başta sektörün içinden gelen şikayetler üzerine harekete geçildi ve yabancıya satışların yeniden artırılması için düğmeye basıldı. Çözüm için üzerinde görüşülen ve gayrimenkul yasası olarak da tanımlanan “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı” sektörde büyük memnuniyetle karşılandı. Şimdi sektör temsilcileri, satışların yeniden ivmelenmesi için “yatırımcıyı güvence altına alan” bu taslağın hayata geçirilmesini bekliyor.

SATIŞLAR YÜZDE 30 ARTAR

Gazetemize konuşan Realty Co. Dünya Başkanı Fatih Elibol, yabancı gayrimenkul yatırımcısının Türkiye’ye ilgisinin yoğunlaştığı dönemlerde çok sayıda fırsatçının türediğini ve bu insanları mağdur ettiğini belirterek “Ancak gayrimenkul yasası sayesinde kimse dolandırılamayacak. Yabancılar korkmadan gayrimenkul yatırımı yapabilecek. Bu yasa sayesinde yabancılara satış yüzde 30 artar, devletin vergi kaybı önlenir” dedi. Şu anda gündemde olan bu gayrimenkul yasasıyla ilgili en çok eleştirilerden birisinin komisyon ücreti olduğuna değinen Elibol “Bugün Türkiye’de dünyanın en iyi gayrimenkul yasası yapılmaya çalışılıyor. Bütün örnekler inceleniyor” diye konuştu.

HER ŞEY ŞEFFAF OLACAK

Bu yönetmelikte vatandaşın en doğru şekilde alım yapabilmesinin sağlanmaya çalışıldığının altını çizen Elibol, bugün İngiltere’de bir gayrimenkulün alım süresi 6-8 haftayı bulurken, ülkemizde bu sürenin bir gün olduğunu söyledi. Türkiye’de şu anda online konut satışı yapılması hususunda da çalışmalar yürüttüğünü aktaran Elibol “Gayrimenkul yasası sayesinde artık her şey şeffaf olacak. Artık kimse kafasına göre bir marka veya tabelanın altına girip, ‘Ben gayrimenkul danışmanıyım’ diye gezemeyecek. İngiltere’de hizmet bedeli yani komisyon oranı yüzde 1,5 ila yüzde 3 arasında” açıklamasını yaptı.

GELİR KAYBINDAN KORKUYORLAR

Franchise veren bazı şirketlerin danışmanlar üzerinden kolay para kazandığı için komisyon ücretine takıldığını ifade eden Fatih Elibol “Her ay royalty fee adı altında franchise ofislerinin gelirlerinden aldıkları yüzde 9 ila yüzde 15 arasında değişen gelirlerden olma korkuları var. Ayrıca, ofislerine doldurdukları danışmanları üzerinden yüzde 50 ila yüzde 65 oranında değişen gelir elde edemeyecekler. Bu durumda en çok zorlanan danışmanlar oluyor” dedi.

YATIRIMCIYA GÜVEN VERECEK

10 liralık gayrimenkulün 100 liraya satılarak yabancıların küstürüldüğünü ve mağdur edildiğini dile getiren Fatih Elibol, şunları kaydetti: Bu yüzden Türkiye’ye gelmekten vazgeçen çok sayıda yatırımcı oldu. Ancak, söz konusu yasa ile yabancılar korkmadan gayrimenkul yatırımı yapabilecek. Bu yasa sayesinde yabancılara satış yüzde 30 artar. Çünkü, yabancılar kendi ülkesinde bu şekilde her şeyin şeffaf olduğunu biliyor. Artık komi, garson, kuaför, kapıcı, bakkal, marketçi veya başka bir esnaf, konut satamayacak.