Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Yeni Şehir” olarak da adlandırılan Ispartakule, mega projelere olan yakınlığıyla İstanbul’un en gözde adreslerinden biri hâline geliyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kanal İstanbul projesini; Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir ve Arnavutköy hattında netleştirirken Ispartakule bölgesinin önemi de bir kat daha arttı.



BİZİM EVLER SAKİNLERİ “YENİ İSTANBUL BOĞAZI” KANAL İSTANBUL MANZARASINA SAHİP OLACAK

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, bağlantı yolları, Metro ve hızlı tren hatları, 3. Havalimanı, Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük sağlık kampüsü ve en son Kanal İstanbul gibi dev projenin kesişim noktasında yer alan Bizim Evler, Ispartakule ile beraber cazibe merkezi hâline getiriyor.

Kanal İstanbul projesinin hemen yanı başında yer alan Bizim Evler’de oturanlar Marmara Denizi ve Yeni İstanbul Boğazı’nı görme ayrıcalığını yaşayacaklar.



KANAL İSTANBUL MANZARALI BİZİM EVLER 7’DE HEMEN TESLİM DAİRELER

Tüm projelerinde yüksek kalite, erken teslim ve avantajlı ödeme seçenekleriyle yatırımcılarına konforlu bir hayat sunan İhlas Yapı, tüm ayrıcalıklarını Ispartakule’nin en yenisi Bizim Evler 7’ye taşıyor. Yaşamın başladığı projede 532 konut ve 48 ticari ünite yer alıyor.

Bizim Evler 7’de 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan konut tipleri yatırımcılara sunuluyor. Ayrıca proje kapsamında, her daireye ve misafir araçlara kapalı otopark konforu sunularak, yeşil alana daha fazla yer veriliyor.

Geniş peyzaj ve sosyal yaşam alanlarına sahip Bizim Evler 7’de; kapalı yüzme havuzu, çocuk havuzu, sauna, buhar odası, Türk hamamı, fitness salonu, hobi odaları, mini futbol sahası, basketbol, voleybol sahaları, tenis kortu ve mescit bulunuyor.

Projede ayrıca; çocuk oyun bahçeleri, kreş, anaokulu, eğlence mekânları, yürüyüş yolları, kameriyeler ile site sakinlerinin çeşitli etkinliklerle bir araya gelebileceği toplantı salonu ve göl kafe yer alıyor.

ISPARTAKULE’NİN METROSU BİZİM EVLER’DE

İstanbul’un en hızlı gelişen bölgeleri arasında öne çıkan Ispartakule, Metro hattı ile daha da değer kazanıyor. Bölgenin en çok talep gören konut projeleri Bizim Evler’e komşu olacak Metro hattı site sakinlerine büyük avantaj sağlayacak. Son dönemde güzegâhı yeniden planlanan ve ihale süreci yenilenecek olan proje; Kabataş, Mecidiyeköy, Gaziosmanpaşa, Mahmutbey - Halkalı, Ispartakule, Bahçeşehir hattında ulaşım imkânı sağlayacak Metro hattı ile Ispartakule’den şehrin her noktasına hızlı ve konforlu ulaşımı sağlayacak.

Mahmutbey ile Esenyurt arasındaki ulaşım süresi projeyle birlikte 25 dakikaya inecek ve 17 kilometre uzunluğa sahip Metro, tek yön için saatte 70 bin kişi kapasiteyle çalışacak. İstanbul’da trafiği büyük ölçüde rahatlatacak olan dev Metro hattının Ispartakule durağı, bölgede 5 bin 500 konuta imza atan Bizim Evler projelerinin tam ortasında yer alacak. İhlas Yapı imzasıyla hayata geçirilen Bizim Evler markalı projelerde yaşayanlar, İstanbul’un merkezi noktalarına kolayca ulaşım sağlayabilecek.