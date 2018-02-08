Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

Gayrimenkul sektöründe lüks konutlara imza atan DAP Yapı, İzmir projesinde yeni bir kampanyayı devreye aldı. Metrekaresi 4 bin 500 liradan başlayan projede, kampanya kapsamında 50 ay sıfır faiz uygulanırken, aylık taksitler 2 bin 300 lira olarak belirlendi. En ucuz daire fiyatının 299 bin lira olduğu DAP İzmir’de bir yıl boyunca aylık bin 200 TL ile 6 bin TL arasında kira garantisi veriliyor. Dap İzmir’e, lansman öncesinde topraktan satışa çok yoğun talep olduğuna işaret eden Dap Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, ekimde lanse edilen projede 430 dairenin satıldığını söyledi. Yılmaz, projeye İzmir’in yanı sıra İstanbul, Ankara ve çevre illerden de yoğun ilgi olduğunu belirterek “430 konutun yüzde 20’sini İstanbul ve diğer illere satışını yaptık. Yüzde 80’i ise İzmir’e ait” dedi. Dap İzmir projesine bugüne kadar 40 bin kişinin müracaat ettiği, 8 bin kişinin de satış ofisine geldiği bilgisini veren Ziya Yılmaz “İzmir projemizde yüksek prim vadediyoruz. Metrekare fiyatlarımız 4 bin 800 TL’den başlıyor. Sunduğumuz fiyat eski evlerden daha uygun. Fiyatlarımız bazı projelerin yüzde 50 altında” diye konuştu.



10 BİNİN ALTINDA EV KALMAYACAK

İzmir’in her geçen gün yükselen trendine dikkat çeken Ziya Yılmaz “İzmir’de konut fiyatları şu an olması gerekenin altında. 2 yıl sonra İzmir’de metrekaresi 10 bin TL’nin altında ev bulamazsınız” değerlendirmesini yaptı. Dap Yapı’nın İzmir’e girdikten sonra bölgenin popülaritesinin daha da arttığını vurgulayan Yılmaz, ayrıca İzmir’in sektörün de gündemine oturduğunu ifade etti. İzmir’de arazi geliştirip, yatırım yapmaya devam edeceklerini kaydeden Yılmaz “Üç arazi geliştirdik. İmar ve proje geliştirme çalışmaları devam ediyor. Bölgede yatırımlarımız sürecek. Ancak hayata geçirmek için biraz zaman gerekiyor” diye konuştu. Şirketin geçen yıl başarılı bir performans sergilediğini dile getiren Yılmaz “En çok markalı konut arz eden ve satan firmayız. Özellikle Anadolu Yakası’nda pazarın yüzde 12-13’üne sahibiz. Geçtiğimiz yıl 1,1 milyar TL konut satışı yaptık” diye konuştu. 2018’de de yatırımlarına ara vermeden devam edeceklerini ifade eden Yılmaz, Beykoz, Pendik ve Maslak’ta da yeni projelerinin olduğunu açıkladı.

Sıkıntı sektörde değil firmalarda

Ziya Yılmaz, toplantı sırasında gazetecilerin sorularını da cevaplandırdı. Yılmaz, Türkiye’de konut piyasasında durgunluk olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine şu cevabı verdi: Sektörde bir sıkıntı olduğunu zinhar düşünmüyorum. Sıkıntı, sektörde değil firmalarda. Bir bölgede 5 bin konut satılıyorsa en fazla 6 bin konut üretirsin ki o da sürdürülebilirlik adına. Talebin üzerinde konut üretirseniz satamazsınız. Yılmaz, 2018’de konut satış beklentilerinin 1,5 milyon olduğunu paylaştı.