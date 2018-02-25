Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş GYO Genel Müdürü Turgay Tanes, “Bizim için öncelikli olan bu eşsiz projenin tüm fonksiyonlarıyla bir an önce hayata geçmesiydi. Bu yönde en ince detayların bile dikkate alındığı yoğun bir çalışma temposuyla projemizi mümkün olan en iyi zamanlama ile gerçekleştirdik” dedi.

Blok bazında teslim edilmeye başlanan projede 1+0’dan 5+1’e kadar değişen konut tipleri, ofis ve ticari nitelikli alanlar bulunuyor. Lokasyon itibarıyla arz ettiği yüksek yatırım değerinin yanı sıra, sahil şeridine 1,5 kilometrelik yürüyüş mesafesinde yeşillikler içinde tasarlanmış proje Marmara Denizi ve Adalar manzarasına hâkim. Proje; kara yolu, raylı sistem, hava yolu ve deniz yolu ağının merkezinde yer alıyor.